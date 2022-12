OL : Maxence Caqueret "fier" de son premier but en Ligue 1

Maxence Caqueret célèbre son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Très entreprenant offensivement mercredi, Maxence Caqueret a signé une prestation aboutie. Elle a été parachevée par un but, le premier en Ligue 1 pour le milieu.

L’attente commençait à se faire longue. Après 82 matchs de championnat, Maxence Caqueret a enfin trouvé le chemin des filets pour sa 83e sortie sous le maillot de l’OL. Déjà buteur en Coupe de France face à Bourg-Péronnas en janvier 2020, le milieu de terrain s’était montré depuis très discret dans le secteur offensif. Ce défaut, les observateurs n’ont pas mis longtemps à le souligner et le joueur lui-même avait concédé deux jours avant Brest vouloir se montrer un peu plus décisif. C’est désormais chose faite pour son plus grand bonheur, lui le natif de l’agglomération lyonnaise.

"C’est une énorme fierté surtout que ça lance l’équipe dans ce match. Je suis content de ce 1er but en Ligue 1 et j’espère surtout que ce ne sera pas le dernier. C’est une phase qu’on a travaillée, a avoué Caqueret, désigné comme top de la rencontre par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais, sur Prime Video. En tant que relayeur, on doit plonger. On sait que Corentin (Tolisso) aime avoir le ballon et être cette sentinelle donc ça m’a permis de me projeter car je savais que j’avais quelqu’un derrière moi pour gérer l’équipe."

Dans ce 4-2-3-1 qui voudrait que les deux milieux centraux restent fixes, Laurent Blanc a souhaité voir Caqueret apporter le surnombre. Une stratégie gagnante aussi bien collectivement qu’individuellement, le milieu étant impliqué sur les trois premiers buts de l’OL à Brest.