Satisfait de la victoire de l'OL à Brest, Laurent Blanc ne veut pas s'emballer. L'entraîneur lyonnais sait que les maux lyonnais ne se sont pas tous effacés et veut confirmer contre Clermont, dimanche (17h).

Depuis des semaines, il ne cesse de le répéter à qui veut l’entendre. Dans son programme de préparation hivernale, Laurent Blanc avait coché la date du 28 décembre comme la plus importante du calendrier. Malgré les vents contraires et une fin de préparation en eau de boudin, il n’avait jamais dévié de son discours même après Monza. La victoire (2-4) ce mercredi soir à Brest lui a donné raison. "On s’est dit depuis 7 semaines qu’il faudra gagner à Brest. Je préfère avoir été mauvais en amical et gagner ce match de Ligue 1", a déclaré un brin taquin le coach de l’OL sur Prime Video.

Malgré le visage séduisant de son équipe, Laurent Blanc a joué son rôle d’entraîneur. Avec cette victoire, l’heure n’est pas à l’emballement pour une formation toujours en convalescence. Blanc a vu du mieux mais sait que les coéquipiers de Maxence Caqueret peuvent encore faire mieux. "On a fait une grosse préparation physique donc on est en train de la digérer ou plutôt de la surmonter mais les joueurs sont de mieux en mieux dans ce domaine-là. Dans l’utilisation du ballon, je peux être satisfait parce qu’il y a eu des choses très intéressantes avec beaucoup de joueurs offensifs, a poursuivi le coach. Toutes les lacunes ne sont pas gommées mais on a eu des galères sur les matchs amicaux mais mon discours a toujours été le même à savoir gagner le match du 28 décembre. C’est ce qu’on a fait donc bravo aux joueurs. Soyons réalistes et surtout sérieux pour récupérer d’ici trois jours."

Exigeant quand son équipe gagne et protecteur quand elle perd, Laurent Blanc est plutôt du genre à aller contre-courant. C’est d’ailleurs ce qui l’a poussé à aligner Damien Da Silva comme latéral gauche. L’ancien Rennais a rendu une copie propre et "a donné entière satisfaction sur le côté gauche alors qu’il n’est pas gaucher ni latéral donc il a joué à l’expérience et l’a bien fait." De l’expérience, Saël Kumbedi en manque mais pour sa première titularisation en Ligue 1, le jeune latéral a eu droit aux "félicitations" du Président qui a apprécié son "sérieux et son culot quand il le fallait". Laurent Blanc ne veut pas s’enflammer et promet une remise en question mais le visage lyonnais à Brest a eu de quoi le séduire.