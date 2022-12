L’OL parmi les clubs qui utilisent le plus de joueurs nés au 21e siècle

Ayant fait de la formation l’un des pierres angulaires de son projet, l’OL s’appuie logiquement sur des jeunes. En Europe, le club lyonnais fait partie de ceux qui utilisent le plus de joueurs nés au 21e siècle cette saison.

Pour une fois en matière de jeunes, l’OL n’arrive pas en tête. Référence de la formation que ce soit en France ou en Europe, le club lyonnais n’a plus à faire sa réputation dans le domaine. Pourtant, quand il s’agit de savoir quel club utilise le plus de joueurs nés au 21e siècle cette saison, l’OL se voit voler la vedette sur le Vieux Continent. Avec sept joueurs dans son effectif né après 2001, l’OL est parmi les clubs qui en utilisent le plus mais certains font mieux.

La palme de ce classement revient à Reims et à l’Hellas Vérone qui ont chacun 10 éléments ayant à peine dépasser la vingtaine. Suivent le Stade Rennais et la Real Sociedad avec 9 et Montpellier et Stuttgart avec 8. Ce n’est qu’en septième position qu’arrive l’Olympique lyonnais avec Malo Gusto, Castello Lukeba, Rayan Cherki, Johann Lepenant, Bradley Barcola, Sinaly Diomandé et Saël Kumbedi.