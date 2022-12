Brest - OL (2-4) : une victoire mais pas d’enflammade

Mercredi à Brest, l’OL a enfin réussi à faire ce qu’il voulait loin de ses bases. Ce succès lance cette deuxième partie de saison mais joueurs comme entraîneur ne veulent pas s’enflammer.

Il y a bien longtemps que l’OL n’avait pas montrer un tel visage loin de Décines. En se rendant à Brest, les Lyonnais savaient que la tâche ne serait pas aisée face à leur passif et une équipe qui se bat pour le maintien. Finalement, le Stade Brestois est loin d’avoir joué comme une formation dont le destin est incertain et ça a bien aidé l’OL. Avec de l’espace entre les lignes, les joueurs de Laurent Blanc ont pu mettre en pratique ce qui était aperçu depuis quelques semaines à l’entraînement : du rythme, des combinaisons mais aussi de la confiance. Que ce soit techniquement ou mentalement. L’entraîneur lyonnais attendait un déclic après cette préparation hivernale et il en a eu un aperçu mercredi soir à Francs-Le-Blé.

"Dans l’utilisation du ballon, je peux être satisfait parce qu’il y a eu des choses très intéressantes avec beaucoup de joueurs offensifs, a déclaré le coach après la rencontre sur Prime Video. Toutes les lacunes ne sont pas gommées mais on a eu des galères sur les matchs amicaux mais mon discours a toujours été le même à savoir gagner le match du 28 décembre. C’est ce qu’on a fait donc bravo aux joueurs."

Un état d'esprit enfin à la hauteur

En terres bretonnes, l’OL a résisté au vent, à la pluie et à une enceinte quasi complète (plus de 14 000 spectateurs). Le regroupement autour de Corentin Tolisso après le penalty transformé par Alexandre Lacazette en dit long sur l'état d'esprit affiché dans le Finistère. Comme l’a dit Laurent Blanc et confirmé par ses joueurs comme Damien Da Silva, "il reste encore des lacunes et tout ne sera pas gommé d’un coup" mais les Lyonnais ont au moins eu le mérite de faire face quand tout n’a pas tourné rond.

En concédant l’égalisation sur un coup-franc dévié de Pereira Lage, l’OL aurait pu couler comme il en a souvent eu l’habitude à l’extérieur. Pourtant, les têtes sont restés levées et la force de caractère voulue par Blanc a été au rendez-vous. Elle s’est symbolisée par un but de Rayan Cherki au terme d’un mouvement collectif que les supporters lyonnais aimeraient voir bien plus souvent. "On a su amener le danger devant leur but. On sait que l’on a des joueurs qui peuvent mettre en danger les défenses adverses. C’était aussi bien, car on est encore assez fébrile dans notre surface."

Encore une fragilité défensive

En bon capitaine de navire, Laurent Blanc sait que son navire reste fragile et la seconde mi-temps lyonnais a prouvé que tout n’était pas encore rentré dans l’ordre. Avec un but du 4-1 rapidement marqué, l’OL a logiquement baissé de pieds mais la stabilité défensive reste vulnérable. A Brest, il a fallu bricoler avec Damien Da Silva à gauche et Saël Kumbedi à droite et si les deux ont tenu leur poste, l’OL s’est mis à plus subir et à ne plus avoir la maitrise. En prenant ce but de Mounié à dix minutes du terme, la formation lyonnaise s'est évité une fin de match tranquille et a vu le doute pointer le bout de son nez. "On a fait un bon match dans l’ensemble même s’il reste quelques petites choses à régler notamment dans la concentration. Si on peut ne pas prendre de buts c’est encore mieux, a exigé Da Silva sur Prime Video. Ca fait partie des faits de jeu mais on peut être meilleur. Mais c’est bien pour la suite mais ce n’est qu’un début j’espère."

Les Lyonnais savent où ils en étaient il y a quelques semaines et même quelques jours et ne veulent surtout pas s’enflammer. Les sept points de retard sur l’Europe ont le mérite de les pousser à garder les pieds sur terre.