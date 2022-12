Rayan Cherki après son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Pour la première fois depuis son arrivée, Laurent Blanc a titularisé Rayan Cherki. Buteur et auteur d’une prestation aboutie, le jeune Lyonnais a répondu aux demandes de son entraîneur.

Il est de ceux qui manient le bâton et la carotte pour arriver à ses fins. Que ce soit individuellement ou collectivement, Laurent Blanc est réputé pour avoir une main de fer dans un gant de velours. Les sept semaines de préparation lui ont permis d’imposer un peu plus ses idées et de faire plus connaissance avec son groupe. Parmi tous ces joueurs, le cas de Rayan Cherki reste à part et l’entraîneur lyonnais l’a bien compris. Au moment de la trêve, Blanc avait promis de "se prendre la tête avec Cherki s’il le fallait" pour le voir éclore. A Brest, le Cévenol a offert au jeune Lyonnais sa première titularisation depuis son arrivée, sa deuxième à titre personnel. A la différence du cadeau empoisonné à Lens dans le marasme collectif lyonnais, le numéro 18 a été bien mieux en terres bretonnes.

"Un travail de longue haleine avec Rayan"

Positionné dans un rôle de meneur derrière Lacazette, "le poste où il peut s’exprimer le plus" d’après son coach, Cherki a eu quelques ratés mais a tenté de simplifier au maximum son jeu. Il a été récompensé par un but mais après la rencontre, Laurent Blanc a joué les pères exigeants. "Il faut lui donner du temps de jeu, être indulgent et en même temps très sévère et exigeant avec lui parce qu’il a beaucoup de talent, a concédé le coach sur Prime Video. Il faut qu’il le mette au service de l’équipe et il l’a bien fait ce (mercredi) soir. Mais c’est un travail de longue haleine avec Rayan. A lui de prendre sa carrière en mains et de faire en sorte de jouer."

Loin de sa panenka ratée à Dubaï, Rayan Cherki a fait ce qu’on attendait de lui à Brest. A l’image de l’équipe, tout n’est pas parfait mais si lui aussi suit ce chemin sur l’état d’esprit, il y a de quoi avoir de l’espoir.