Brest - OL (2-4) : sortie par précaution pour Corentin Tolisso

Remplacé à la 58e minute par Johann Lepenant, Corentin Tolisso est sorti par précaution. Le milieu avait signé une première mi-temps propre.

C’est un geste que les supporters de l’OL ont malheureusement appris à connaitre et qui ne laisse généralement penser rien de bon. En faisant un signe de la main en direction du banc, Corentin Tolisso a poussé le banc à faire un changement avant l’heure de jeu. Après avoir joué les cinq matchs amicaux de la préparation, le milieu de terrain était une nouvelle fois titulaire à Brest. Dans le double pivot avec Maxence Caqueret, il est celui qui a compensé, permettant à son cadet de se projeter vers l’avant et ainsi marquer son premier but en Ligue 1.

Leader à l’image de sa prise de parole sur le but du 3-1, Tolisso a joué le rôle attendu. Et puis il y a eu ce geste. Remplacé par Johann Lepenant, le milieu allait laisser sa place quoi qu’il arrive dans cette rencontre. Seulement cette sortie a été prématurée même si à priori ce n’est rien de grave selon Laurent Blanc. "Ce n’était pas prévu d’aussi bonne heure mais avec Corentin, on est dans la gestion. Vous savez son histoire… C’est un joueur important, c’est un joueur qui peut devenir très important pour l’OL parce que son profil est important et on ne veut prendre aucun risques avec lui."

Face au physique bancal du champion du monde 2018, toutes les précautions sont bonnes à prendre même si sa sortie a coïncidé avec une perte de maitrise de l’OL.