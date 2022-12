Contre Brest, le vrai Maxence Caqueret était de sortie

Maxence Caqueret célèbre son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Conscient de devoir mieux faire dans cette seconde partie de saison, Maxence Caqueret a joint les actes aux paroles. Inspiré offensivement, il a été de tous les bons coups de l’OL. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Caqueret au four et au moulin

Avec cette 2e victoire de la saison en Ligue 1, on serait presque à féliciter toute l’équipe mais le milieu de terrain a été tellement décrié pour son inefficacité offensive que cette prestation à Brest méritait bien les honneurs de ce top - flop. Présent en conférence de presse lundi, Caqueret avait avoué vouloir retrouver un niveau digne de ce nom et de se montrer décisif pour aider l’OL. Si le collectif va, Caqueret ira aussi et le match de ce mercredi l’a prouvé. Associé à Corentin Tolisso, il a été celui qui s’est le plus projeté vers l’avant pour amener le surnombre. Bien en a pris à Laurent Blanc et au natif de Vénissieux. N’ayant pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1 depuis ses débuts en pros, il a vaincu le signe indien en lisant bien le centre de Lacazette. Comme si cela ne suffisait pas, il s’est mué en passeur décisif sur le deuxième but lyonnais avant de provoquer le penalty. Un match rempli comme on en attend plus de Maxence Caqueret.

Le flop : une perte de maitrise en seconde période

Avec ce succès, difficile de sortir une individualité dans cette rencontre. Les deux buts encaissés sont forcément problématiques mais heureusement le festival offensif était au rendez-vous ce mercredi soir. Néanmoins, si l’on peut reprocher quelque chose aux joueurs de l’OL dans cette rencontre concerne avant tout l’absence de maitrise après le 4-1 de Tetê. Oui, le score large a certainement dû laisser place à un relâchement mais la sortie de Tolisso puis de Cherki ont empêché l’OL de mettre le pied sur le ballon et d’enchaîner les temps de possession. C’est de cette façon que les Lyonnais avaient éteints les velléités brestoises en première et ce n’est pas une surprise d’avoir vu les Bretons beaucoup plus dangereux avec ce manque de maîtrise côté lyonnais. Mais tout ne peut pas être parfait en un claquement de doigts.