L’OL offre un visage des plus séduisants à Brest (2-4)

Malgré les blessures et une fin de préparation en eau de boudin, l’OL a très certainement livré son meilleur match de la saison à Brest. Séduisants offensivement, les Lyonnais attaquent parfaitement ce seconde partie de saison grâce à cette seconde victoire à l’extérieur.

Que c’est bon de voir un OL aussi séduisant ! A Brest, les joueurs de Laurent Blanc ont effacé les tracas de la fin de préparation avec cette victoire (2-4). Il faudra confirmer dès dimanche contre Clermont à la maison pour que ces espoirs bretons ne soient pas qu’un coup d’un soir mais observer une telle prestation des Lyonnais était ce qui était attendu par les plupart des observateurs mais aussi par Laurent Blanc et ses joueurs. Ce mercredi soir à Brest, l’OL a certainement livré son meilleur match de la saison, au moins le temps des 45 premières minutes. Laurent Blanc assurait que ce qu’il voyait à l’entraînement était à des années lumières des prestations amicales de l’hiver et voulait trouver ce déclic. Il le tient très certainement dans le creux de ses mains ce mercredi soir.

Séduisant offensivement, l’OL s’est offert son 2e succès de la saison à l’extérieur, le deuxième avec Blanc. Avec de nombreuses blessures en défense, l’entraîneur lyonnais a dû bricoler et est revenu à un système plus classique en 4-2-3-1 avec les retours de Tetê et Karl Toko-Ekambi sur les ailes. A l’image de l’équipe, les deux joueurs ont montré un tout autre visage qu’avant la trêve, avec des percussions et l’envie de se faire du marquage balle au pied. La plus grosse surprise est finalement venue du positionnement de Damien Da Silva, décalé sur le côté gauche de la défense. Un rôle nouveau pour l’ancien Rennais qui n’a pas fait dans la fioriture et laissé les velléités offensives à son pendant Saël Kumbedi.

L'OL a baissé de pied en seconde période

Incapable de produire du jeu lors des deux dernières sorties contre Sochaux et Monza, cet OL a été bien différent. Les Lyonnais ont combiné, souvent en une touche, pour mettre du rythme et se projeter à l’image de Maxence Caqueret. Le milieu a été le symbole du visage lyonnais à Brest. Buteur, passeur, il a été au four et au moulin. Mais c’est bien le collectif lyonnais qui a triomphé en terres bretonnes comme ce but magnifique de Cherki après un mouvement initié par Toko-Ekambi suivi par Lacazette et Caqueret.

L’OL a enfin affiché une certaine maturité que l’égalisation de Pereira-Lage n’a pas entamé. Regroupé pour fêter le but du 3-1 de Lacazette sur penalty, les joueurs lyonnais ont parlé, paramètre qui faisait défaut avant la trêve, pour faire front et ne pas répéter les erreurs du passé. Le quatrième but de Tetê juste après la pause a clairement donné une bouffée d’oxygène aux septuples champions de France afin de faire bloc dans ce second acte même si l'OL ne peut être totalement guéri d'un coup avec cette frayeur sur le but de Mounié (71e). Laurent Blanc avait coché cette date du 28 décembre comme la plus importante de décembre. Il avait vu juste.