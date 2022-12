Face à la cascade de blessures dans le secteur défensif et des latéraux moins offensifs, Laurent Blanc a décidé de miser sur un 4-2-3-1. Rayan Cherki épaulera Alexandre Lacazette tandis que Tetê et Toko-Ekambi retrouvent le onze.

Laurent Blanc avait quelque peu vendu la mèche ces derniers jours en mettant en avant que les pertes de Malo Gusto et Henrique allaient mettre un coup au 4-4-2 mis en place depuis le début de la préparation. Sinaly Diomandé et Saël Kumbedi devraient occuper les deux côtés de la défense. Face au rôle plus défensif de l’international ivoirien, l’entraîneur lyonnais a décidé de revoir son système avec ce qui ressemble à un 4-2-3-1 et qui devrait passer à trois derrière sur phase offensive. Laissé sur le banc ces derniers temps, Tetê retrouve donc un rôle sur le côté droit de l’attaque afin de compenser l’assise défensive voulue avec Diomandé. De l’autre côté, Karl Toko-Ekambi fait lui aussi son retour dans un schéma utilisé par Peter Bosz au début de la saison.

Ils auront pour objectif de distiller des bons ballons à Alexandre Lacazette qui se retrouve de nouveau seul à la pointe de l’attaque. Avec ce changement tactique, Rayan Cherki a lui une belle carte à jouer avec une première titularisation sous Laurent Blanc dans un rôle de meneur de jeu juste devant le duo Tolisso - Caqueret. Sur le papier, cette formation lyonnaise est séduisante offensivement. Reste désormais à le prouver sur le terrain de Brest.

La composition de l’OL contre Brest : Lopes - Diomandé, Da Silva, Lukeba, Kumbedi - Tolisso, Caqueret - Tetê, Cherki, Toko-Ekambi - Lacazette