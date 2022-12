Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, l’OL se déplacera en Corse. Les joueurs de Laurent Blanc affronteront l’AC Ajaccio le dimanche 29 janvier à 17h05.

Ce sera le dernier match d’un long marathon au mois de janvier pour l’OL. Le dimanche 29 janvier à 17h05, l’OL mettra un terme à son premier mois de compétition en 2023 avec, il l’espère, un renouveau observé. Pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc quitteront le continent pour se rendre sur l’Île de Beauté et affronteront l’AC Ajaccio au stade François-Coty. Cette rencontre sera à suivre sur Prime Video (17h05).

En affrontant le club corse, l’OL en aura terminé avec son calendrier de six ou sept matchs - suivant une qualification en Coupe de France ou non - dans ce mois de janvier. Les coéquipiers de Corentin Tolisso affronteront successivement Clermont, Nantes, Strasbourg et Ajaccio en Ligue 1 et le FC Metz en Coupe de France en espérant un autre tour le week-end du 21 janvier.