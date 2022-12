Ligue 1 : seulement deux victoires de l'OL à Brest

Pour lancer son opération rachat, l’OL se déplacement à Brest ce mercredi (21h). Au stade Francis Le Blé, les Lyonnais ont souvent eu du mal avec seulement deux victoires.

Après les paroles, les actes. A Lyon, les supporters ont appris à ne plus croire sur paroles les opération renouveau mis en avant ici et là depuis toutes ces années. La première partie de saison leur a donné raison après les belles promesses estivales et ce n’est pas le mois de travail durant cet hiver qui a changé la donne. Les matchs amicaux ont montré que tout n’avait pas changé à l’OL et les changements promis par Laurent Blanc et Maxence Caqueret lundi en conférence de presse doivent maintenant être suivis de vrais progrès sur le terrain.

Cette opération commence ce mercredi à Brest avec un secteur défensif très affaibli. Pas la meilleure des choses quand on connait le passif de l’OL à l’extérieur. Avec une seule victoire en sept rencontres loin de Décines, les Lyonnais n’ont clairement pas brillé. Et ce n’est pas l’ombre de Francis-Le-Blé qui devrait rassurer. En terres bretonnes, le club lyonnais a toutes difficultés du monde à ramener quelque chose de son déplacement. La défaite (2-1) la saison dernière avait mis en lumière les carences défensives et collectives.

Les choses n’ont pas forcément changé mais l’OL va devoir monter le curseur pour retrouver ses ambitions. Avec seulement deux victoires en onze confrontations à Brest (4 nul et 5 défaites), l’OL n’aime clairement pas le temps breton. Avec un succès en février 2021, les Lyonnais n’avait plus gagné depuis 1989…