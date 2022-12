Brest - OL : stopper l’hémorragie à l’extérieur

Castello Lukeba intervient devant Thiago Mendes et Sofiane Boufal (SCO) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec une seule victoire à l’extérieur lors de la première partie de saison, l’OL doit retrouver des couleurs hors de ses bases. Son salut au classement ne passera que par là.

Avec 17 points pris au Parc OL, les joueurs de Laurent Blanc ont plutôt fait le travail à domicile. Si l’on peut clairement regretté les nuls contre Toulouse (1-1) et Nice (1-1), l’OL peut remercier ce parcours à domicile avant de reprendre le cours de sa saison en Ligue 1 à Brest ce mercredi. Après 15 journées, le club lyonnais affiche seulement 21 points au compteur. Plus que le total, cela montre les difficultés lyonnaises hors de Décines. Le constat avait déjà été fait la saison dernière avec Peter Bosz et les sept premiers matchs de ce nouvel exercice avec l'entraîneur néerlandais puis Laurent Blanc ont confirmé cette faculté à craquer dans les grandes largeurs.

Plus faible total depuis 1991

En conférence de presse, Maxence Caqueret n’a pas mis de côté ces problèmes et souhaite que cette trêve ait servi à les effacer car "il faut oublier ça, et se dire qu’il faut être bon aussi bien à l’extérieur qu’à domicile." Pourtant, sur les sept sorties avant la trêve internationale, l’OL s’est incliné contre Lorient, Monaco, Lens, Rennes et Marseille avec des prestations loin d'être à la hauteur. Il y a heureusement eu un succès tardif (2-1) à Montpellier le 22 octobre mais avec seulement 4 points glanés loin de Décines, le club affiche son plus faible total à ce stade de la saison depuis 1991-1992. Si l’OL veut retrouver les sommets, il sait qu’il faudra faire bien mieux à l’extérieur. Dès ce mercredi à Brest ?