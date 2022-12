Tous deux passés par l’OL, Florian Maurice et Bruno Genesio se sont retrouvés à Rennes. Ensemble, ils construisent un jeu séduisant en Bretagne. Celui de la maturité pour le directeur sportif rennais.

Ils ont l’OL dans la peau et pourtant l’histoire s’est terminée en eau de boudin. Purs produits de la formation à la lyonnaise, Florian Maurice et Bruno Genesio ont tout connu à Lyon. Du statut de joueur à celui d’entraîneur pour l’un et de recruteur en chef pour l’autre. Pourtant, aujourd’hui, ils font le bonheur de Rennes après une aventure à l’OL terminée presque en même temps et pas de la façon souhaitée. En Bretagne depuis deux ans et demi, Florian Maurice a pris du galon avec un rôle de directeur sportif et n’a pas hésité à faire appel à Genesio pour reprendre en main la formation rennaise en mars 2021.

La connexion lyonnaise a quelque peu fait grincer des dents entre Rhône et Saône mais deux ans après, force est de constater que la mayonnaise a bien pris. Il y a quelques temps, Bruno Genesio avouait que son départ de l’OL avait peut-être été un mal pour un bien et ce n’est pas son directeur sportif qui dira le contraire. "Il a gagné en maturité. Il est dans un contexte hyper favorable, ce qui n’était pas le cas du tout à Lyon, où il a été décrié du premier au dernier jour, a pointé Maurice dans une interview à L’Equipe. Et puis franchement, c’est un top entraîneur. Aujourd’hui, il peut entraîner partout, dans les plus grands clubs. Ce qu’il montre au quotidien dans le travail, le management, comment il gère les ego… Il m’épate."

Encensant le coach français, Florian Maurice a aussi loué l’état d’esprit en Bretagne, différent de celui observé entre Rhône et Saône durant son passage avec "ici, des joueurs qui ont 25-30 matchs de Ligue 1, voire plus, et qui ramassent naturellement le matériel à la fin des séances. Ce sont des petites choses mais cela dénote un état d’esprit. (…) Ici, les mecs sont programmés, ce sont des pros. Si tu ne leur donnes pas, ils bossent pour aller chercher le truc." L’état d’esprit, un point sur lequel Juninho avait insisté en son temps à l'OL et que Laurent Blanc soulève depuis son arrivée…