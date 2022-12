Déjà obligés d'attendre certains paiements il y a quelques semaines, les joueurs et staff de Botafogo auraient connu pareille mésaventure pour Noël.

Pour ceux qui doutaient de la politique de John Textor et de son arrivée à l’OL, ce n’est que du pain béni. Au Brésil, tout ne serait pas si rose entre l’Américain et Botafogo. Propriétaire à 90% du club brésilien, le nouvel homme fort de l’OL n’a jamais manqué d’afficher son certain amour pour 'Fogo'. Néanmoins, ce discours publique ne cache pas certains retards. Il y a quelques semaines, les dirigeants du club brésilien avait confirmé à la presse brésilien des problèmes de trésorerie pour justifier les différents retards, affirmant toutefois que les salaires étaient bien payés mais pas toutes les primes.

Un simple contretemps qui ne serait pas resté sans lendemain. Selon A Bola et Goal, des nouveaux retards de paiement ont été constatés récemment. Les salaires et les primes, notamment celle de Noël, n'auraient pas été versés à temps pour plusieurs joueurs et membres du staff. De plus, John Textor, qui voudrait mettre quelques billes dans Benfica selon la presse portugaise, n’aurait pas respecté certaines promesses faites à Botafogo au moment de son arrivée en mars dernier sur des renforts pour le mercato ou les infrastructures du club au niveau de centre de formation…

A l’OL, l’Américain a procédé à une augmentation de capital de 86M€ qui doit aider pour le mercato hivernal mais aussi à rembourser une partie de la dette et aider au développement des infrastructures. Néanmoins, cette mauvaise presse ne devrait pas calmer certains questionnements entre Rhône et Saône.