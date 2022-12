OL : vers un changement de système à Brest ?

Avec les nombreuses absences notamment dans le secteur défensif, Laurent Blanc pourrait être amené à changer le système de l'OL à Brest. Néanmoins, le peu de solutions de rechange laisse croire à un maintien du 4-4-2.

Pour un club du standing de l’OL, ne voir que cinq noms dans la colonne des défenseurs est presque une faute professionnelle. Oui, les blessures se sont accumulées ces derniers jours avec Malo Gusto et Henrique mais ne pas voir de solution de rechange laisse songeur notamment sur la question du mercato estival. Quoi qu’il en soit, l’OL va s’avancer devant Brest ce mercredi (21h) et Laurent Blanc va devoir trouver un moyen d’être compétitif malgré les absences. En plus des deux latéraux, Houssem Aouar s’est ajouté à la liste des forfaits mardi à cause d’une gêne musculaire.

Un nouveau coup dur pour l’entraîneur lyonnais qui avait fait du numéro 8 lyonnais son dépositaire dans le 4-4-2 losange mis en place pendant la préparation. Blanc va donc devoir innover mais cela veut-il forcément dire qu’il va changer de système ? Avec seulement cinq défenseurs valides dont les jeunes Sarr et Kumbedi, le passage à un 3-5-2 penser ces derniers jours ne devrait pas être retenu avec le peu de solutions possibles en cours de match. La tendance voudrait à un duel entre le 4-3-3 ou le maintien de la tactique utilisée lors des cinq matchs amicaux.

L’entraîneur ne cesse de répéter que c’est avant tout l’animation qui prime et la question est de savoir qui pourra occuper le rôle d’Aouar dans le 4-4-2. Le profil de Rayan Cherki est censé être celui qui colle le mieux mais avec Diomandé et Kumbedi sur les côtés de la défense, l’OL risque de se retrouver à jouer dans un entonnoir. Ce qui laisse penser que le 4-3-3, bien que peu adapté aux envies de Blanc, pourrait être un compromis avec des ailes qui ne seraient pas laissées à l’abandon…

La composition probable de l’OL : Lopes - Diomandé, Da Silva, Lukeba, Kumbedi - Caqueret, Thiago Mendes, Tolisso - Cherki - Lacazette, Dembélé