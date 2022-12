OL : Henrique pas assez remis contre Brest, Aouar absent

Un temps espéré par Laurent Blanc, Henrique n’est finalement pas du voyage à Brest. Le latéral gauche est forfait tout comme Houssem Aouar. Ils s’ajoutent aux absences de Malo Gusto et Jérôme Boateng.

Laurent Blanc avait montré une pointe d’optimisme lundi même s’il se doutait que la mission allait s’annoncer compliquée. Il avait vu juste concernant la situation d’Henrique. Touché au genou contre Monza, le latéral gauche avait passé des examens plutôt rassurants, Blanc annonçant "rien de grave mais quelque chose de très douloureux". Le dernier contrôle de passage n’a donc pas été concluant pour le Brésilien qui va donc s’ajouter aux deux absences déjà confirmée de Malo Gusto et Jérôme Boateng.

Ce ne sont pas les trois seules absences pour ce déplacement à Brest. Pourtant présent à l'entraînement lundi, Houssem Aouar ne fait pas partie du groupe de 20 joueurs à cause d’une gêne musculaire. De retour sur les terrains d’entraînement depuis une semaine, Julian Pollersbeck est lui laissé en marge du groupe et poursuit sa reprise. Souhaitant jouer plus, le gardien allemand a reculé dans la hiérarchie et se retrouve désormais Rémy Riou et Kayne Bonnevie. Si Achraf Laaziri, suspendu à cause d’un rouge en National 2, ne peut postuler, Mamadou Sarr continue de se faire une place au soleil dans le groupe professionnel grâce ou à cause des blessures.

Le groupe de l’OL contre Brest : Lopes, Riou, Bonnevie - Diomandé, Kumbedi, Da Silva, Lukeba, Sarr - Caqueret, Tolisso, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes, Lepenant, Faivre - Tetê, Cherki, Dembélé, Barcola, Toko-Ekambi, Lacazette