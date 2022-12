OL : Castello Lukeba "manque encore de vice"

Révélation de la saison dernière, Castello Lukeba est aujourd’hui le patron de la défense de l’OL. Une ascension express qui ne lui fait pas oublier ses marges de progression à 20 ans.

Il le concède lui-même, il est passé du petit jeune qui arrive dans le groupe professionnel et qui vouvoie ses coéquipiers à celui de patron en l’espace d’un an. On dit souvent que le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres et Castello Lukeba a profité des méformes et blessures dans le secteur défensif pour se faire une place au soleil à l’OL. A seulement 20 ans, le défenseur a connu une ascension express qui lui permet aujourd’hui d’être considéré comme le pion essentiel du secteur défensif avec Anthony Lopes.

"Cette saison, je sais que les attentes sont différentes. Je n'avais pas cette responsabilité, j'étais la surprise avant. Si je faisais mon job, il n'y avait pas de pression particulière. Mes performances sont aujourd'hui analysées à la loupe, avoue-t-il dans un entretien à L’Equipe. Quand on encaisse des buts, on va pointer la défense et je suis censé être le patron donc c'est que je n'ai pas influé de la bonne manière. J'assume. À l'Académie, on a beaucoup travaillé sur le mental. Je suis prêt à ça."

Lukeba conscient de sa marge de progression

Plus observé, Castello Lukeba sait désormais qu’il doit se montrer régulier dans ses prestations au risque de s’attirer les foudres. Il en a eu l’expérience face à Sochaux où, pour ses 20 ans, il s’est rendu coupable d’une erreur de marquage sur le but adverse. Bien qu’il ait pris ses responsabilités, l’international Espoir avait subi quelques remontrances de Laurent Blanc. L’arrivée du coach n’est que du positif, le Cévenol en ancien central lui donnant "des conseils, me parle des passes que j'aurais pu voir, de mon positionnement sur des vidéos ou sur le terrain directement."

Bien qu’il soit la fierté de l’Académie et annoncé dans les plus grands clubs européens, Castello Lukeba a l’avantage d’avoir la tête sur les épaules et d’être conscient que tout n’est pas encore parfait dans son apprentissage du haut niveau. "Je manque de vice, je le ressens à l'entraînement ou en match. Même dans l'agressivité, je dois dégager plus de peur au niveau de l'adversaire, qu'il me craigne. C'est le rôle d'un défenseur d'être plus dominant. Sur le leadership aussi, je peux être en mesure de diriger la défense ou l'équipe. Mais quand on a la confiance des autres, c'est plus facile de s’exprimer."

Promis à un bel avenir que ce soit en club ou en sélection, Lukeba est dans cette fameuse année de la confirmation et sait qu’il doit "prouver, prouver et encore prouver" malgré les vents contraires à l’OL.