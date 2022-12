A Brest, l’OL veut retrouver du caractère hors de ses bases

Lacazette et Reine-Adélaïde lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Après 46 jours d’attente, l’OL va reprendre le cours de sa saison en Ligue 1. En difficulté sur la fin de la préparation, les Lyonnais veulent prouver les bienfaits de ce mois à travailler et surtout transposer en match ce qui est vu la semaine.

Elle devait permettre de remettre les têtes à l’endroit. Arrivé en urgence à l’OL, Laurent Blanc comptait sur la préparation hivernale d’un mois pour travailler les manquements lyonnais dans la première partie de saison et surtout trouver un remède à ces faillites collectives et individuelles. Après cinq matchs amicaux, l’heure n’est clairement pas à un bilan optimiste notamment après la défaite contre Monza et pourtant le coach lyonnais trouve encore le moyen de voir du positif dans tout ce mois de préparation.

"J’en ai fait des préparations et croyez-moi, il y a toujours des petits problèmes. Et là il n’y a eu aucun problème, tout le monde voulait travailler, il n’y a pas eu de retard, etc, a assuré le coach en conférence. On voulait combler le retard physique, ça a été fait. Et maintenant, on essaie de combattre ce blocage sur le terrain lié aussi au fait que la confiance individuelle n’est pas au top."

Des attitudes différentes à l'entraînement et en match

Le discours rabâché depuis trois semaines est le même et se veut résolument positif. Joueurs comme entraîneur ont apprécié la charge physique qui a été proposée même si les jambes ont paru lourde lors de certains matchs comme face à Arsenal. La préparation "doit être digérée" d’après Laurent Blanc mais désormais l’excuse du travail estival peut-être pas à la hauteur n’est plus recevable. Présent face aux journalistes lundi, Maxence Caqueret a fait le même constat que Blanc et tous les observateurs assidus du club. Ce qui est proposé sur le terrain est à des années lumières de ce qui ressort des entraînements depuis un mois et même depuis l’arrivée du nouveau staff.

Quand les séances quotidiennes semblent rythmées, les matchs amicaux ont été amorphes hormis sur quelques séquences et c'est "très frustrant" pour le milieu de terrain. A Brest, les Lyonnais vont devoir monter le curseur de l’intensité et de l’agressivité au risque de subir une belle déconvenue pour cette reprise du championnat. Surtout en connaissant le passif lyonnais hors de ses bases cette saison (1 victoire en 7 matchs), prendre ce match par dessus la jambe n'est pas la meilleure des solutions.

Du caractère pour retrouver une unité

Depuis quelques jours, c’est bien cet aspect mental qui est pointé du doigt par Laurent Blanc. S’il défend toujours son groupe, l’entraîneur lyonnais n’a pas hésité à le mettre face à ses responsabilités comme sur l’erreur de Castello Lukeba contre Sochaux ou le visage général contre Monza. "Il y a beaucoup de choses à remettre à niveau et en pratique. L’état d’esprit, on peut l’améliorer, le modifier mais la nature des gens est difficile à changer. Ce groupe doit avoir un objectif commun car les ambitions personnelles doivent se mettre au service du groupe. Lâchez-vous, jouez. On le fait à l’entraînement, je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas en match. C’est un manque de confiance je pense. On a besoin de leaders sur le terrain."

Cet état d’esprit, ce n’est pas la première fois qu’il est pointé et le duo Corentin Tolisso - Alexandre Lacazette devait ramener cette culture de la gagne. Pour l'heure, l'expérience n'est pas une franche réussite. Entre confort de vie à Lyon et au club, des dépassements de fonction rares, ce défaut ne date pas d’aujourd’hui. La réunion tenue vendredi après la défaite contre Monza et en présence de Bruno Cheyrou a rappelé à tous que le talent ne faisait pas tout. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Laurent Blanc, au moment de parler du mercato, a mis en avant les qualités mentales et de caractère plus que techniques sur les choix des hommes. A Brest, l’OL recommence presque un nouveau championnat. Sauf que les dix points de retard sur la Ligue des champions ne se sont pas évaporés en un claquement de doigts. Pour atteindre l’Europe, le club aura besoin de caractère. Sur le terrain mais aussi en dehors.