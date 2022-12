Plus de trois ans après son départ de l’OL, Bruno Genesio reste un amoureux du club lyonnais. Il estime que son départ du club a peut-être été un mal pour un bien.

Il l’assure, il a été "supporter avant de jouer à l’OL, en tant que joueur et entraîneur, et je le suis encore". Lui, c’est Bruno Genesio, l’actuel entraîneur du Stade Rennais. Devenu meilleur entraîneur de Ligue 1 en Bretagne depuis son arrivée à Rennes, le Lyonnais revit dans ce championnat qui lui en fait voir de toutes les couleurs durant son temps à l’OL. Comme le dit l’adage, nul n’est prophète en son pays et Genesio l’a appris à ses dépends dans son club de toujours. Propulsé sur le banc lyonnais après le limogeage d’Hubert Fournier, Bruno Genesio n’a pas échappé aux critiques, pas vraiment justifiées par moment selon lui.

"C’est Gérard Houllier qui me disait de me concentrer sur mon travail et de ne pas m’occuper des critiques. Il me disait de ne pas perdre d’énergie avec ça, a-t-il déclaré dans les colonnes du Progrès. C’est vrai qu’au début, quand je voyais ce qui se disait, j’avais envie de me battre avec tout le monde. Mais maintenant, j’ai appris à gérer les critiques. Parfois c’est dur, mais ça fait partie du métier. Effectivement, je reste concentré sur mon travail, c’est bien mieux comme ça."

Après trois et demi à la tête de l’OL et malgré une demi-finale de Ligue Europa qui reste "un regret", Bruno Genesio a pris la décision de quitter son poste à l’issue de son contrat. Une décision qui, aujourd’hui, "a peut-être été un bien". Ironie du sort, c’est une défaite en demi-finale de Coupe de France contre Rennes qui a scellé son aventure lyonnaise. Un club qui lui permettra ensuite de revenir par la grande porte en Ligue 1.