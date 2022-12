Le groupe ERA de passage à Décines et l'Arena en mars 2024

Après Shaka Ponk, Slimane et Mozart l’Opéra Urbain, c’est au tour du groupe ERA de prendre possession de l’Arena. Le groupe des années 2000 sera en concert le 3 mars 2024.

Ce sera une première en France ! Groupe mythique des années 2000 avec notamment le célèbre titre "Ameno", ERA va se produire pour la première fois en Europe et passera pour l’occasion par Décines et l’Arena. Un concert dans le cadre du spectacle "The Live Experience" vient d’être programmé le 3 mars 2024 sur le futur emplacement de l’Arena de basket.

Ce concert du groupe porté par Eric Levi s’inscrit dans la programmation musicale et artistique que souhaite prendre l’Arena en plus de recevoir les matchs d’Euroleague de l’ASVEL. Devant être terminée en novembre 2023, la salle compte déjà trois concerts en plus de celui d’ERA. Shaka Ponk, Slimane et Mozart l’Opéra Urbain ont déjà prévu de faire un crochet par Décines courant 2024.