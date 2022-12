Sochaux satisfait "d’avoir créé des problèmes" à l’OL

Fort d’un bloc compact, le FC Sochaux-Montbéliard a réussi à conserver le nul face à l’OL (1-1). Après la rencontre, Olivier Guégan était satisfait de la prestation de ses joueurs à Décines.

Quand l’OL enchaînait son 4e match amical de l’hiver, le FC Sochaux-Montbéliard n’en était qu’à son deuxième. Après une première rencontre organisée à la hâte en Espagne face à Reims (défaite 3-0), les Sochaliens ont montré un tout autre visage à Décines avec ce nul (1-1). Candidat à la montée en Ligue 1, le club de Franche-Comté a profité de ce déplacement et du mini-stage jusqu’à mardi à Lyon pour peaufiner sa préparation et sa tactique en vue de la reprise de la Ligue 2, le 26 décembre. Après avoir ouvert le score par Sissoko, Sochaux a joué avec un bloc compact, gênant la construction lyonnaise, peu inspirée il faut le dire.

"C’est vrai qu’on n’a pas concédé trop d’occasions, on avait bien travaillé dans le domaine défensif, a avoué Olivier Guégan après la rencontre à nos confrères de l’Est Républicain. On savait qu’on allait affronter trois formations de Ligue 1 (Reims, OL, Clermont) donc il fallait s’ajuster sur la partie défensive. Ce qui est bien, c’est qu’avec l’armada qu’il y avait en face, on leur a créé des problèmes. On aurait mérité ce deuxième but je pense."

Avec encore un amical contre Clermont mardi, Sochaux a une dernière opportunité de travailler ses automatismes avant une reprise de Ligue 2 qui s’annonce intense au niveau du calendrier et des adversaires.