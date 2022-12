Catarina Macario lors d’OL – PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Evoluant à l’OL, Catarina Macario a fait son choix pour la finale de la Coupe du monde 2022. L’Américaine veut voir Lionel Messi finir sa carrière internationale en beauté dimanche (16h).

Elle a beau être native du Brésil et évoluer sous les couleurs de l’Olympique lyonnais, Catarina Macario a fait son choix pour la finale de la Coupe du monde 2022. Entre la France, qui l’accueille depuis maintenant deux saisons, et l’Argentine, le coeur de l’Américaine sera blanc et bleu ce dimanche à partir de 16h. A l’occasion d’un évènement avec son équipementier, l’attaquante de l’OL a déclaré son 'amour ' à Lionel Messi, qui pourrait terminer sa carrière internationale sur un titre de champion du monde, l’unique trophée qui lui manque actuellement.

"Considérant que Lionel Messi est sans doute le meilleur joueur de tous les temps, du moins que j’ai pu voir jouer en vrai (sourires). Je pense que tout ce qu'il représente est tout simplement incroyable. C'est un leader formidable, il semble être une personne formidable aussi. Et c'est un modèle à suivre. J'espère donc qu'il sera en mesure de terminer son incroyable carrière par une Coupe du monde."

Pas sûr que les coéquipiers françaises de Catarina Macario à l’OL soient du même avis que l’Américaine alors que la France peut décrocher une troisième étoile, la deuxième de suite.