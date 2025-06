OL - Mercato : les meilleures équipes croates suivraient Barisic

Selon les médias locaux, Téo Barisic attirerait les convoitises des deux meilleures équipes de Croatie. Il a notamment séduit lors de son passage avec les U21 croates.

A 20 ans, Téo Barisic a encore toute sa carrière à construire. S'il n'affiche pas les record de précocité d'un Kylian Mbappé ou d'un Lamine Yamal, il n'en reste pas moins un élément majeur de la réserve lyonnaise, et désormais, un footballeur de Ligue 1. Lors de la dernière journée du championnat, contre Angers (2-0) il a fait ses débuts chez les "grands" en entrant en fin de partie. Une belle récompense pour ses progrès et sa constance. D'autant plus qu'il validait cela par une première convocation chez les U21 croates.

Lors de la trêve internationale de juin, il a disputé trois rencontres avec sa sélection, à chaque fois dans la peau d'un titulaire. De quoi se faire connaître dans son pays, même s'il est né à Viriat, dans l'Ain. Son entraîneur chez les Espoirs, Ivica Olić, était d'ailleurs très satisfait des performances de son joueur.

Deux équipes qualifiées pour une coupe d'Europe

Et visiblement, il n'est pas le seul. Selon deux médiaux locaux, Sportske et Germanijak, son profil serait très apprécié chez les cadors du championnat. Respectivement premier et deuxième en 2024-2025, Rijeka et le Dynamo Zagreb seraient intéressés par le recrutement du polyvalent défenseur.

Le champion de la saison passée est qualifié pour le deuxième tour des qualifications à la Ligue des champions. Quant au second, il jouera la phase de classement de la Ligue Europa, pour laquelle il a déjà son billet. Cependant, le Dynamo Zagreb aurait aussi dans son viseur Moris Valincic, arrière droit de 22 ans. Deux formations pouvant donc proposer un projet européen au latéral, pareillement capable d'évoluer en charnière centrale.

Il convient néanmoins de rappeler que si le contrat de Barisic se termine cet été, l'OL dispose d'une option pour le prolonger de deux ans.