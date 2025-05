Barisic devient le 600e joueur de l'histoire de l'OL

En entrant en fin de match contre Angers, Téo Barisic a fait ses débuts en professionnels avec l'OL. Le défenseur est devenu le 600e joueur à porter les couleurs lyonnaises.

Pendant que l'un disputait son dernier match sous les couleurs de son club formateur, un autre faisait ses débuts dans cette même soirée. Quatorze ans séparent Alexandre Lacazette de Téo Barisic et pourtant, ils ont tous deux vécu un moment particulier samedi soir à l'occasion d'OL - Angers (2-0). Si le capitaine est sorti sous les applaudissements et une haie d'honneur, le défenseur a connu une entrée plus discrète à la 89e minute. Le score acquis pour l'OL, Jorge Maciel en a profité pour lancer le capitaine de la réserve dans le grand bain. Lui le Franco-Croate a remplacé Duje Caleta-Car, comme un clin d'œil. Ces cinq petites minutes de jeu sont bien évidemment anecdotique dans le rendu mais pas dans la carrière du jeune défenseur.

Deux années en option dans son contrat pro

Ayant signé un contrat pro l'été dernier, Téo Barisic a disputé ses premières minutes au plus haut niveau et rejoint ainsi Alejandro Gomes Rodriguez comme novice de cet exercice 2024-2025. A 20 ans, il entre dans l'histoire de l'OL, son club formateur, puisqu'il est désormais le 600e joueur à avoir porté le maillot lyonnais au moins une fois en compétitions officielles. Après plusieurs présences dans le groupe pro ces dernières semaines, Barisic a enfin été récompensé de son travail.