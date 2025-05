5 000 maillots de 75 ans de l'OL vendus, vers un restock en août

Alexandre Lacazette après son 200e but avec l’OL contre Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Comme avancé samedi matin, le lancement de la collection des 75 ans de l'OL a été un véritable succès. Les cinq mille tuniques ont trouvé preneur et un nouvel arrivage devrait avoir lieu en août lors de la deuxième célébration de l'anniversaire.

Certains ont attendu plus de trois heures pour avoir le précieux sésame. Samedi matin, une queue quasi surprise s'était formée devant la boutique du Parc OL. Les célébrations du 75e anniversaire de l'OL prévues le soir, le club avait choisi de lancer une collection spéciale et notamment un maillot collector. L'un sans sponsor et uniquement disponible en boutique physique et l'autre avec les différents sponsors. C'est bien les 1950 exemplaires qui étaient ciblés et ce fut une vraie razzia avec une longue attente. Le succès commercial a donc été au rendez-vous pour l'OL. Le club a communiqué la vente de 5 000 tuniques en l'espace de quelques heures.

De nouvelles ventes à la J3 ou J4 de la saison prochaine

Certains supporters présents pour OL - Angers ont pu profiter des quelques maillots restants pour faire leurs emplettes. Il y a forcément eu des déçus, mais tout cela pourrait être remédié dans les prochains mois. Comme cela avait été annoncé lors de la conférence d'OL Légendes, l'anniversaire se fait en deux temps. Samedi lors d'OL - Angers, puis au mois d'août pour la J3 ou J4 de la nouvelle saison. Le moment choisi par le club et son équipementier Adidas pour ressortir une partie de la collection et ainsi faire des heureux supplémentaires.