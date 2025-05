Le GOAL FC de Puydebois et Reale relégué en National 3

Nicolas Puydebois et Enzo Reale, consultant de TKYDG

Plombé par des changements d'entraîneurs, un début de saison tronqué, le GOAL FC n'a pas réussi le miracle samedi. Nicolas Puydebois, entraîneur des gardiens, et Enzo Reale, directeur technique du club, affronteront certainement la réserve de l'OL en National 3 la saison prochaine.

À Décines, le miracle, même s'il n'a pas été total, a bien eu lieu. À quelques dizaines de kilomètres du Parc OL, la magie n'a pas opéré pour le GOAL FC. Engagé dans À la lutte pour le maintien en National 2, le club de l'Ouest-Lyonnais n'a pas réussi valider cette présence pour la saison prochaine, au moins sur le terrain. Des décisions de la DNCG pourraient bien faire bouger les choses, mais après la dernière journée de championnat, le GOAL FC est bien relégué en National 3, un an après sa descente de National. Pourtant, l'équipe de nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale avait rempli leur part de la mission en s'imposant contre Marignane (3-2) à domicile. Seulement, pour se maintenir, il aurait fallu que Bergerac se casse le nez sur Le Puy, champion de la poule.

Un maintien par la voie administrative ?

Ce ne fut pas le cas puisque l'ancien adversaire de l'OL en coupe de France en janvier 2024 s'est imposé contre le club de Haute-Loire. Échouant à deux unités, le GOAL FC paie logiquement deux changements de coach avec Noël Tosi puis Fabien Pujo et enfin Pierre Thimonier. Ce dernier a bien failli faire le miracle d'accrocher le maintien sur le terrain, après des mois de galère. Dans un monde normal, le GOAL FC aurait dû évoluer en National en 2024-2025. Le voilà désormais condamné à la relégation en National 3 dix mois plus tard. Ne reste plus qu'à voir si certains dossiers d'autres clubs n'auront pas les faveurs de la DNCG...