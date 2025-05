Razzia sur le maillot des 75 ans de l'OL

Ce samedi, l'OL mettait en vente le maillot collector commémorant les 75 ans du club. La boutique du Parc OL a été prise d'assaut avant même son ouverture.

Ce samedi, il risque d'y avoir différents sentiments qui vont se mêler à l'occasion d'OL - Angers. En plus de l'enjeu sportif qui reste d'accrocher une place européenne, cette rencontre de la 34e journée de Ligue 1 doit permettre de rendre un dernier hommage à Alexandre Lacazette. Le capitaine va quitter son club formateur pour la deuxième fois de sa carrière et il n'y aura cette fois pas de retour possible. Aux larmes qui couleront sûrement se mêlera certainement la colère des supporters contre John Textor et sa politique sportive et financière. Mais cette soirée sera également l'occasion de célébrer une première fois les 75 ans du club. Les dirigeants auraient certainement aimé les fêter dans un contexte bien plus festif sur le terrain, mais il faudra faire avec le contexte.

Des supporters présents à l'aube

Quoi qu'il en soit, le maillot dévoilé en milieu de semaine pour cette occasion a fait fureur. Si les prix affichés en ont refroidi plus d'un, la rareté du produit tout comme le design ont poussé un bon millier de supporters à s'amasser devant la boutique du Parc OL. En effet, ce samedi à 9h, l'OL mettait en vente le maillot des 75 ans sans sponsor et dans la limite de 1950 exemplaires à Décines. Il a donc fallu jouer des coudes pour s'offrir le précieux sésame à la modique somme de 130 euros. Quand on aime, on ne compte pas que ce soit son argent ou ses heures de sommeil. Pour être sûr de s'offrir ce maillot collector, certains fans avaient pris place devant la devanture de la boutique dès 6h du matin…

Déjà la queue à la boutique du stade pour le maillot #OL des 75 ans. — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) May 17, 2025

La boutique en ligne victime de son succès

Peut-être que bien leur en a pris, car c'est ensuite une file d'attente d'un gros millier de supporters qui s'est formée, allant jusqu'à l'hôtel Kopster qui jouxte l'enceinte de Décines. À raison de cinq maillots maximum par personne, le stock a vite fondu, poussant certains à user de ruse, comme Maxence. Très loin dans la queue et mis au courant qu'une connaissance commune avait des mètres d'avance sur lui, il n'a pas hésité à lui virer le montant via une plateforme de transfert d'argent "pour être sûr d'avoir ce maillot".

Stratégie gagnante avec un maillot qu'il pourra fièrement arborer ce samedi soir à 21h, comme deux milliers d'autres chanceux. Pour les autres, il reste encore la version avec sponsors disponible en boutique physique ou en ligne, même si cette dernière a connu une surcharge ce samedi matin, faisant afficher une Error 504 pour tous ceux qui n'avaient pas pu aller jusqu'à Décines. Un succès commercial mais forcément des déçus.