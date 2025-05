Dumornay (OL) juge une "saison qui aurait dû être meilleure"

Auteure de l'ouverture du score vendredi soir, Melchie Dumornay a grandement aidé l'OL à prendre le meilleur sur le PSG. L'Haïtienne savourait, mais restait frustrée de la tournure de la saison.

Quelle analyse faites-vous de cette victoire de l'OL face au PSG (3-0) ?

Melchie Dumornay : On a joué contre une très belle équipe ce (vendredi) soir qui nous a mis en difficulté. C'est toujours bien d'avoir l'avantage contre une très bonne équipe. Après, on a su concrétiser nos occasions, gérer nos temps de jeu. Cela nous a permis de garder le contrôle du début à la fin du match.

Après les éliminations en Coupe de France et en Ligue des champions, c'était important de finir la saison en remportant au moins un titre ?

Exactement, finir sur une saison blanche aurait été un échec pour nous. On est chez nous, il fallait absolument remporter ce trophée devant notre public. Surtout, pour nous-même, en tant que joueuses, il ne fallait pas banaliser tout le travail qu'on a fait cette saison. On est très contentes de remporter ce trophée. Ce trophée fait du bien au moral. On avait trois objectifs, on n'en a atteint qu'un seul. On le prend, mais on sait qu'on aurait dû faire mieux, ce qu'on va essayer de faire la saison prochaine.

"A nous de perpétuer l'ADN du club"

Ce titre a une saveur particulière car c'est le dernier pour beaucoup de joueuses comme Le Sommer. Il y avait de l'émotion ?

Il y avait déjà des émotions avant le match, après le match et encore au moment de célébrer. Ce sont des joueuses qui ont marqué le club. J'étais très honorée de partager le terrain avec la plupart d'entre elles. C'était spécial pour nous et elles.

Y a-t-il un héritage à perpétuer ? Faut-il continuer à gagner comme elles l'ont fait avant ?

Je suis là depuis deux ans, mais j'ai l'impression d'être là depuis bien plus longtemps. Il faut garder cet ADN OL et la même mentalité. À nous de continuer sur leur lancer et de faire en sorte que le club brille toujours. »