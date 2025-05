OL - Angers : la dernière danse de Lacazette

Alexandre Lacazette célèbre son but lors d’OL – Le Havre (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce samedi sonne comme la fin officielle de l'aventure d'Alexandre Lacazette à l'OL. L'attaquant aura le droit à une ultime titularisation, avant d'être submergé par l'émotion en cours de match contre Angers.

Il y a encore un enjeu sportif dans cette ultime sortie de la saison à Décines. Et il espère bien y participer de façon active, ce samedi soir à partir de 21h. Lui, c'est Alexandre Lacazette, capitaine à temps plein de l'OL depuis son retour au club à l'été 2022. Seulement, toutes les bonnes choses ont une fin. Ce deuxième chapitre dans son club formateur va se terminer sur la réception d'Angers au Parc OL. Contre le SCO, la sortie doit être réussie à plus d'un titre pour le numéro 10 lyonnais.

Même si sa légende n'est plus à faire, il a à cœur de passer ce cap des 200 buts, comme il avait pu le faire déjà en 2017 en poussant la porte des 100 réalisations pour son premier départ. Il aimerait avant tout que cela aide l'OL à accrocher une place européenne, même si ce ne sera pas celle de la Ligue des champions, objectif fixé en 2022 et qu'il n'a finalement jamais atteint.

Matic sanctionné ?

Il y aura de l'émotion à Décines, au lendemain des hommages rendus par les féminines aux différentes joueuses sur le départ comme Eugénie Le Sommer. Mais, Paulo Fonseca n'oublie pas qu'il reste un infime espoir d'accrocher la C1. Ce ne sera donc pas un match en roue libre côté lyonnais. Le Portugais ne devrait pas chambouler son onze, mais il sera forcément amené à faire des changements. Blessé et forfait contre Angers, Clinton Mata laissera sa place à Duje Caleta-Car pour faire équipe avec Moussa Niakhaté. Au milieu, Nemanja Matic paiera-t-il son geste d'humeur à Monaco au moment de sa sortie ? Il se pourrait bien. L'OL pourrait revenir à un peu plus de classique avec un 4-2-3-1 et le retour de Rayan Cherki sur le côté droit de l'attaque.

La compo probable de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Veretout - Cherki, Almada, Fofana - Lacazette