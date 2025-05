John Textor, propriétaire de l’OL et patron d’Eagle Football (Photo by Jhony Pinho / AGIF / AGIF via AFP)

Tancé de régulariser sa situation après n'avoir pas communiqué certains documents en temps et en heures, Eagle Football Holdings s'est exécuté. Une note du marché anglais annonce que la menace de radiation a été levée ce samedi.

C'est malheureusement un vilain défaut que semble avoir John Textor. Depuis sa prise de contrôle à l'OL en décembre 2022, l'homme d'affaires a souvent tendance à accuser quelques retards, que ce soit administrativement ou dans certains paiements. Comme s'il aimait être mis sous pression pour enfin agir et attendre la limite de la limite. Cela ne plait pas forcément chez les supporters, pas plus que chez les différents organes, qu'ils soient français comme la DNCG ou étrangers. Il y a quelques jours, une note en Angleterre avait été publiée contre Eagle Football Holdings pour ne pas avoir respecté les délais de publication des résultats financiers du groupe. Ce dernier avait été sommé de régulariser sa situation, au risque de se voir radier et donc de voir le château de cartes d'Eagle s'écrouler d'un seul coup.

La menace de radiation levée

Ce coup de pression semble avoir fait son effet, puisque Eagle Football Holdings serait enfin rentré dans les clous. C'est en tout cas ce que laisse entendre la nouvelle note dans le registre des sociétés outre-Manche. Il est fait état d'une levée "des actions de radiation pour Eagle Football Holdings Ltd et Eagle Football Holdings Bidco Ltd". Présent à Décines vendredi soir pour le sacre des Fenottes, John Textor n'a donc pas attendu deux mois pour agir. Il ne reste plus qu'à espérer que la situation s'améliore également entre Rhône et Saône, mais c'est une autre histoire.