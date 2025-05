Rayan Cherki (OL) : "Vous avez tous été impatients avec moi"

Auteur de sa première saison réussie sous les couleurs de l’OL, Rayan Cherki a enfin su faire taire les critiques. Mais son efficacité nouvelle n’en a pas pour autant effacé sa ligne de conduite. Donner avant tout du plaisir.

Pendant longtemps, les observateurs ont attendu cette explosion. Il a fallu attendre plusieurs années avant que Rayan Cherki explose au plus haut niveau. Début septembre 2024, qui aurait pu croire que celui qui était mis au placard par son club allait devenir le joueur le plus déterminant de la saison ? Le meneur de jeu de l’OL le sait, il a longtemps frustré les observateurs. Manquant cruellement de sens du collectif d’abord, puis trop inefficace ensuite et enfin faisant preuve d’une mauvaise attitude. Toutes ces critiques, le numéro 18 lyonnais les a balayées d’un revers de main au cours de l’exercice 2024-2025.

"Je suis critiqué depuis mes débuts"

Fier d’avoir enfin pu régler la mire, Rayan Cherki est conscient qu’il a désormais progressé, comme il l’a affirmé ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de la réception d’Angers (17/05, 21 heures). "Oui, je pense avoir passé un palier. Comme vous le savez, je suis très critiqué par beaucoup d’entre vous depuis mes débuts. Vous avez tous été impatients, durs avec moi. Ce qui est normal. Mais aujourd'hui, vous me critiquez moins. Et je considère que ma saison est bonne, même si j’aurais pu nettement mieux faire pour aider le collectif. Je suis heureux d’avoir fait une saison comme celle-ci à l’OL".

Le co-meilleur passeur du championnat (10), à égalité avec son ancien coéquipier Bradley Barcola, s’est remis la tête à l’endroit. Et a mis toutes ses indéniables qualités au profit du collectif. Résultat : 12 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais pas seulement. Pour venir saluer un peu plus son éclosion, l’international espoir français a vu débarquer Eden Hazard à Villeurbanne jeudi. La raison : la remise du trophée de meilleur dribbleur de Ligue 1 au Lyonnais. Une récompense enfin faite pour lui et symbole du football qu’il souhaite représenter.

"Moi, je m’en fous des statistiques"

Un football loin des exigences statistiques, qui plaît au sportif de 21 ans. À tel point qu’il en oublierait presque qu’il a une place de meilleur passeur à aller chercher samedi. "Devenir seul le meilleur passeur de Ligue 1 ? Je ne sais pas si ça changera quelque chose à mon match. J’ai toujours l’habitude de faire briller mes partenaires, donc que ce soit pour le titre de meilleur passeur ou non, ça ne changera pas grand-chose". Pour autant, Rayan Cherki n’est pas dupe. Il sait que les buts et les passes décisives prennent de l’importance et façonnent l’opinion du grand public sur un joueur.

Alors, le vice-champion olympique s’est mis au diapason sans oublier les gestes techniques, les dribbles qui, selon lui, représentent le football qu’il est. "Moi je m’en fous des statistiques, je veux juste que les supporters, les enfants devant leur télé ou au stade prennent du plaisir", a répété le milieu de terrain. Comme Alexandre Lacazette, il pourrait lui aussi faire rêver une dernière fois les enfants lyonnais au Parc OL, comme il aime tant à le faire. Cet été, les prétendants se montreront sans doute bien plus nombreux et féroces lors du marché des transferts pour s’attirer l'une des prouesses de la Ligue 1.