Depuis plus d'un mois, l'OL a constitué un "loft". Six joueurs sont concernés, dont tout récemment Rayan Cherki. Mais à dix jours du terme du mercato, cette méthode n'a pas franchement porté ses fruits.

J-10. Le 30 août à 23 heures se conclura la période estivale des transferts ouverte depuis le 10 juin. Hasard du calendrier, l'Olympique lyonnais finira tout juste le troisième match de sa saison contre Strasbourg, prévu le même jour à 20h45. D'ici là, l'OL aura-t-il réussi à libérer de la place dans son effectif, notamment en trouvant des points de chute aux membres du fameux "loft".

Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Florent Sanchez, Amin Sarr et depuis lundi, Rayan Cherki. Ces six footballeurs s'entraînent désormais à part, pour les premiers, depuis plus d'un mois, lors du départ pour le stage en Autriche. Ils ne font plus partie des plans de Pierre Sage et de son staff, qui veulent resserrer le groupe. Avec cette méthode, le message est clair, ils sont invités à aller voir ailleurs.

Aucun départ des joueurs écartés pour l'instant

Mais cela n'a pas vraiment porté ses fruits jusqu'à maintenant, puisqu'aucun des noms cités n'a été libéré ou n'a été transféré. La question peut donc légitimement se poser sur l'intérêt de fonctionner de la sorte. Comme le dit notre consultant Nicolas Puydebois "la soupe est bonne à l'OL", et dans ce cas de figure, les personnes écartées peuvent être tentées de ne pas faire de cadeaux aux dirigeants.

L'ancien gardien rhodanien admet d'ailleurs que "ce système" l'agace. "Ils sont sous contrat, tu les as choisis, tu les as fait signer. C'est bien beau de créer un "loft", mais c'est toi qui t'es trompé sur ton recrutement. Il vaut mieux faire les bons choix dès le départ car cette situation coûte cher au club ensuite, décrypte-t-il sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones. Ces garçons ont de gros salaires, mais ils ne les ont pas volés, c'est toi qui a accepté. Donc assume tes erreurs."

Cherki, un cas à part ?

Si les cinq footballeurs écartés au cœur de l'été n'étaient depuis bien longtemps plus dans la rotation, ce n'était pas le cas de Cherki. Ce dernier, bien que plus titulaire depuis un moment maintenant, avait tout de même un rôle en sortie de banc. Le meneur de jeu, tout juste de retour des JO, s'entraîne de manière individuelle, officiellement pour suivre un programme physique adapté, mais surtout pour éviter tout risque de blessure.

A l'instant T, l'international Espoirs paraît en effet être le départ le plus probable, outre celui de Mohamed El Arouch à Botafogo. Mais à plusieurs reprises déjà, les formations intéressées (le PSG, le Borussia Dortmund ou encore Leipzig) ont échoué à le faire venir pour une raison ou pour une autre. Ce passage par le "loft" peut-il faire avancer les choses ? Ou au contraire, ne vaut-il pas mieux le réintégrer dans ce groupe manquant cruellement d'inventivité et de créativité ?

Enzo Reale, notre nouveau consultant pour TKYDG, est plutôt de l'avis du club. "Je pense qu'il ne faut pas s'appuyer sur lui car c'est un joueur capable de faire des choses, il a du talent, il peut faire des différences, mais si on s'appuie sur lui et qu'il part au dernier moment, comment tu fais ? Il faudra encore reconstruire", justifie-t-il.

La situation devient urgente

Un avis qui n'est pas partagé par Nicolas Puydebois. "C'est une valeur marchande. Alors oui, il n'a pas besoin de jouer pour être vendu, des écuries européennes sont sur lui, mais c'est aujourd'hui le seul que tu puisses céder. Or, puisque tu t'es engagé à dégraisser, il faut valoriser les actifs de ton effectif, estime le triple champion de France (de 2003 à 2005). Car dans ce cas-là, pourquoi ne pas faire la même chose avec Maxence Caqueret ?"

Lancé depuis plusieurs semaines dans un chantier colossal de dégraissage, David Friio, le directeur sportif de l'Olympique lyonnais, peine à trouver des portes de sortie. A dix jours de la fin du mercato, ils sont nombreux à être susceptibles de partir, pas uniquement les six "indésirables". L'heure presse pour l'OL, qui a besoin de liquidités et de renforcer son milieu de terrain.