OL - Mercato : Sage en remet une couche sur une recrue au milieu

Dimanche soir, Pierre Sage avait choisi de titulariser Orel Mangala plutôt que Corentin Tolisso contre Rennes. Un choix stratégique, mais qui n’a pas fait oublier les manques dans le milieu de l’OL.

Les joueurs ont beau être changés, intervertis, le problème reste le même. Dimanche soir, l’OL est très loin d’avoir remporté la bataille du milieu de terrain. Une semaine après avoir été mangé par Arsenal, l’entrejeu lyonnais n’a pas réussi à prendre le meilleur sur celui de Rennes. Pierre Sage avait pourtant choisi d’apporter du changement avec la titularisation d’Orel Mangala en lieu et place de Corentin Tolisso. Un choix stratégique plus qu’une punition de la part du coach lyonnais comme il l’a confié après la défaite en Bretagne (3-0).

"C’est d’abord sur un aspect stratégique au départ. Corentin a une activité sur toute la largeur, que ce soit dans le pressing ou en phase offensive. Orel est plus axial dans ses positions. On voulait être très dense à l’intérieur pour pousser Rennes à nous contourner. Malheureusement, on a été défaillant dans le fait de défendre en avançant. Quand on l’a fait, on a récupéré des ballons, mais on ne l’a pas fait assez."

Un renfort obligatoire, même sans départ ?

Concédant que Rennes a eu bien plus d’espace en seconde période face à la volonté de rapidement recoller au score, Pierre Sage a pointé des difficultés sur des attaques rapides côté rennais. Il n’en fallait pas plus pour que la question du mercato fasse son retour sur la table. Et après avoir plutôt fait une réponse politique dimanche dernier à Londres, l’entraîneur lyonnais a cette fois envoyé un message clair à sa direction. Oui, il n'a pas "encore la bonne formule, c’est un secteur dans lequel on se cherche encore", mais Pierre Sage attend malgré tout de la nouveauté, car "il faudra renforcer ce secteur de jeu" d’ici au 30 août. Qu’importe qu’il n’y ait pas de départs ? Pierre Sage semble avoir son avis sur la question.