OL - Mercato : Sage pas contre un recrutement au milieu de terrain

Les joueurs de l’OL Matic, Tolisso et Caqueret (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dimanche, le milieu de terrain de l’OL a brillé par son incapacité à tenir la dragée haute à celui d’Arsenal. Si Pierre Sage n’a pas souhaité enfoncer son trio de départ, l’entraîneur ne verrait pas d’un mauvais oeil un potentiel recrutement.

C’est peut-être le plus gros point négatif de cette préparation estivale et le sujet est revenu sur la table plus d’une fois en six matchs amicaux. Le milieu de terrain de l’OL est toujours défaillant et manque de bien trop de créativité pour apporter une plus-value au onze lyonnais. Ce constat a été fait depuis des semaines et ce n’est pas le match contre Arsenal dimanche (2-0) qui a fait changer d’avis les observateurs. Même Pierre Sage a concédé que son équipe avait eu toutes les difficultés du monde à ressortir le ballon et à faire face au pressing londonien. À la pause, Maxence Caqueret avait perdu tous ses duels et 30% de ses ballons quand Nemanja Matic était le seul à avoir réussi plus de dix passes dans le camp d’Arsenal.

"La coordination des trois n'est pas à la hauteur"

Le chantier du milieu est clairement prioritaire et malgré des solutions sur le banc, Pierre Sage ne semble pas avoir sous la main le joueur pouvant changer le visage de l’entrejeu lyonnais. De Mangala à Tolisso en passant par Diawara, les profils sont malheureusement presque les mêmes. Pour la première fois, l’entraîneur de l’OL a concédé qu’un renfort ne serait peut-être pas de trop. "Je pense qu’aujourd’hui, effectivement, ce n’est pas une question de formule parce que, mine de rien, ces trois joueurs (Tolisso, Matic, Caqueret) ont quand même enchaîné les bonnes performances l’an dernier. C’est juste que pour l’instant, la coordination entre les trois et même des entrants n’est pas à la hauteur de l’exigence du match. On se doit à la fois de travailler avec les joueurs qu’on a et peut-être réfléchir dans ce secteur à apporter de la valeur."

Recruter certes, mais l’OL a surtout besoin de vendre pour l’instant. Et vite, sinon toutes recrues ne seraient qu’un doux rêve.