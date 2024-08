Mercato : Morroni fait ses adieux à l’OL

En fin de contrat depuis la fin juin, Perle Morroni a acté son départ de l’OL ce mercredi. La latérale quitte le club lyonnais avec sept trophées.

Mieux vaut tard que jamais… Depuis le 1er juillet, Perle Morroni n’était contractuellement plus une joueuse de l’OL. En fin de contrat avec le club lyonnais, elle n’avait pas prolongé malgré des discussions, comme elle nous l’avait confié en février dernier. Pourtant, si Griedge Mbock ou encore Delphine Cascarino avaient eu le droit à leur mot d’adieux, aucune communication n’avait été faite par l’OL pour entériner le départ de Morroni. Une façon de laisser entendre que des discussions pouvaient se poursuivre avec une issue heureuse ? Il n’en sera rien puisque la latérale quitte bien la capitale des Gaules. Le club comme la joueuse l’ont officialisé ce mercredi.

Arrivée il y a trois ans à l’OL, Perle Morroni aura disputé plus de 80 matchs sous le maillot lyonnais et a remporté sept trophées. Néanmoins, l’internationale française a subi de plein fouet l’éclosion de Selma Bacha et a dû se contenter de miettes. Malgré l’arrivée de Joe Montemurro, l’avenir de Morroni s’écrira loin de Décines désormais. L’ancienne numéro 4 lyonnaise a fait ses adieux dans un long message sur les réseaux sociaux.

"Lyonnais, Lyonnaises,

Après 86 matchs sous vos couleurs, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Merci pour ces trois années ; je ne retiendrai que le positif, avec des trophées, de belles rencontres, et des moments inoubliables avec mes coéquipières, ainsi que certaines personnes au sein du club qui resteront dans mon cœur.

Quant au reste, je ressens tout de même de la gratitude, car malgré tout, cela m’a permis d’évoluer à tous les niveaux et me servira pour l’avenir. Merci à toutes mes coéquipières que j’ai eu l’honneur de côtoyer. Un grand merci au staff médical, aux préparateurs physiques, aux intendants, aux employés du club, ainsi qu’à toutes les personnes qui veillent à notre bien-être quotidien pour la réussite de cette grande équipe. Je n’oublierai pas tous les supporters que j’ai pu rencontrer de près ou de loin. Merci pour votre soutien inconditionnel. Voilà, j’ai décidé et envie de changer d’horizons. Une page se tourne dans ma carrière. Merci OL féminin et au revoir."