L’OL signe un partenariat de trois ans avec Divonne-les-Bains

Parti en stage à Divonne-les-Bains pour le deuxième été consécutif, l’OL se plait dans l’Ain. Le club lyonnais a annoncé la signature d’un partenariat de trois ans avec la cité thermale.

Les montagnes ont beau ne pas se trouver très loin, il faisait très chaud mardi à Divonne-les-Bains. Pourtant, cela n’a pas empêché des centaines de supporters de venir assister à l’entraînement ouvert au public des joueurs de Pierre Sage. Ce n’est pas tous les jours qu’ils peuvent se retrouver si proches de leurs joueurs préférés. Cette ferveur populaire, pour la deuxième année de suite, a fini par convaincre les dirigeants de l’OL. Au lendemain de cette séance publique, le club lyonnais a informé la signature d’un nouveau partenariat avec la ville de Divonne-les-Bains. Cet échange portera sur les trois prochaines saisons.

Divonne-les-Bains devient officiellement station partenaire

Si des stages à l’étranger continueront de se greffer au programme des Lyonnais, un passage dans l’Ain sera désormais quasi obligatoire chaque été pour l’OL et pour le plus grand plaisir des supporters de la région. Le partenariat sera entériné courant septembre et permettra au club rhodanien de profiter des installations sportives de l’US Divonne. Néanmoins, ce partenariat ne se fera pas que dans un sens puisque l’OL avance dans son communiqué que "des échanges continus auront lieu entre les acteurs du projet, que ce soit pour les stages, la mise en place d'opérations communes, ou le soutien au club local de l'US Divonne."