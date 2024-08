OL - France : Cherki et Lepenant, des JO mitigés  

Rentré seulement à la 118e minute, alors que la France gagnait 3-1, Rayan Cherki aura certainement foulé sur la pelouse du Parc OL pour la dernière fois. Lepenant était lui réserviste malgré les suspensions de Koné et Millot.

D’un point de vue collectif, Rayan Cherki et Johann Lepenant sont très contents de la qualification de leur équipe en finale des Jeux olympiques. D’un point de vue individuel, c’est autre chose. Le deuxième nommé a joué l’intégralité de la rencontre face à la Nouvelle-Zélande pour le troisième match de poule. Cependant, ces minutes ont été les seules du tournoi puisque sur les quatre autres matchs, le milieu était réserviste. Malgré les suspensions des deux milieux de terrain, Manu Koné et Enzo Millot, le Lyonnais n’a pas été appelé par Thierry Henry. Une désillusion pour l’ancien Caennais. Est-ce dû à son futur transfert au FC Nantes ? C'est une possibilité, même s'il faut aussi rappeler qu'il n'était pas initialement dans le groupe.

La compétition est aussi compliquée pour Cherki. Présent, malgré tout, à toutes les rencontres, que ce soit sur le banc ou sur le terrain, le Rhodanien a eu un temps de jeu limité durant la compétition. Une seule titularisation à se mettre sous la dent face aux Néo-Zélandais, et encore, il n’a pas joué l’intégralité de la rencontre (65 minutes). Avec son entrée à la 118e minute face à l’Égypte, le milieu offensif aura disputé 67 minutes dans la compétition. On l’a d’ailleurs vu à la fin de la rencontre ce lundi soir, le meneur de jeu était assez déçu au coup de sifflet final. C’était sûrement la dernière fois qu’il sentait la pelouse du Parc OL avant un possible départ vers la Bundesliga.

Une médaille quoi qu’il arrive

Thierry Henry aura su amener la France en finale des JO au Parc des Princes. Une finale synonyme de médaille, maintenant reste à déterminer de quelle couleur elle sera. Ce sera une très belle récompense pour le capitaine Alexandre Lacazette, mais aussi pour Lepenant et Cherki. Désormais, l’objectif affiché est clair : remporter la finale. Une consécration pour la brillante carrière de l'avant-centre en club, et une belle expérience qui fera grandir en tant que footballeur, mais également en tant qu’homme, les deux plus jeunes, en plus de potentiellement garnir leur armoire à trophées.