OL - Mercato : les détails du prêt de Lepenant vers Nantes

En pleine préparation de la demi-finale des Jeux olympiques, Johann Lepenant ne portera très certainement plus le maillot de l’OL. Le milieu va rejoindre le FC Nantes sous la forme d’un prêt d’un an avec une option d’achat de 2,5 millions d’euros.

S’il est appelé dans le groupe par Thierry Henry, il pourrait bien vivre ses derniers moments au Parc OL ce lundi. Réserviste avec l’équipe de France olympique, Johann Lepenant (21 ans) a une petite chance de faire partie des seize joueurs convoqués pour la demi-finale contre l’Égypte et peut-être même titulaire. Ce serait la première fois depuis le 8 octobre 2023 qu’il foule la pelouse décinoise et sûrement la dernière avant très longtemps, du moins en qualité de joueur de l’OL. Comme avancé ces dernières heures, l’avenir de Lepenant dans la capitale des Gaules est plus qu’incertain et un départ vers le FC Nantes est dans les tuyaux. Mieux, les deux clubs auraient trouvé un accord sur les modalités du transfert, d’après L’Équipe.

Acheté 4,25M€ à l'été 2022

Si l’OL est à la recherche de liquidité cet été, le club lyonnais ne devrait pas toucher d’argent dans les semaines qui viennent pour Johann Lepenant. Le milieu, qui n’a joué que six matchs la saison dernière, va rejoindre en prêt avec option d’achat la Loire-Atlantique. Cette dernière s’élèverait à 2,5M€ pour un élément acheté il y a deux ans à Caen contre un chèque de 4,25 millions d’euros. Après 45 matchs sous les couleurs rouge et bleu, il y a désormais de fortes chances que l'international Espoirs ne reporte plus jamais le maillot de l'OL.