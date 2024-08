Ibrahim Adel célébrant son but lors d’Espagne – Égypte (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

L'OL, en recherche d’un dernier renfort offensif, aurait un œil sur Ibrahim Adel. Le milieu offensif de l'Égypte réalise un beau tournoi olympique avec déjà trois réalisations.

L’OL suit toujours attentivement les jeunes talents aux quatre coins du monde. Mais pourquoi chercher loin alors que les JO sont le parfait endroit pour scruter les futures pépites, de plus que ceux-ci se déroulent en France. C’est en ce sens qu'Ibrahim Adel (23 ans) fait forte impression durant ces Jeux. Selon les informations de la chaîne égyptienne OnTime Sports, le club rhodanien s’intéresserait à l’attaquant égyptien. Avec cette demi-finale qui se profile entre la France et l’Égypte à Lyon, Adel pourrait bien être scruté de plus près par les dirigeants lyonnais.

Les Égyptiens, portés par leur capitaine Mohamed Elneny, auront à cœur de finir ce tournoi sur une bonne note en se qualifiant pour la finale. Le Gunner ne cache pas son envie de remporter une médaille pour son pays, face à son ancien coéquipier Alexandre Lacazette. Il pourra compter sur son meilleur joueur, Ibrahim Adel, auteur des buts décisifs qui ont permis à l’Égypte d'arriver jusque dans le dernier carré. Attaquant polyvalent, capable d’occuper les postes d’ailier gauche, ailier droit et avant-centre, il garde une appétence pour la position sur l'aile gauche.

Déjà trois buts au compteur

L’Égyptien fait un bon tournoi jusqu’à présent avec trois buts inscrits, faisant de lui le deuxième meilleur buteur de la compétition. Avec un doublé d'Adel contre l’Espagne en phase de poule, l’Égypte a pu remporter ce match et terminer à la première place du groupe. Le joueur du Pyramids FC a également égalisé en toute fin de match (88e) lors du quart de finale face au Paraguay, permettant aux Pharaons de l’emporter aux tirs au but. Il aura su mener son équipe jusqu’en demi-finale de ces JO. L'Égypte n’a plus reproduit cette performance depuis 1964. Sous le regard du board lyonnais, Adel aura l’occasion de se montrer.