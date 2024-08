JO 2024 - Lacazette : "Un rêve de jouer une demie au Parc OL"

Ce lundi (21h), l’équipe de France olympique affronte l’Égypte en demi-finale des Jeux olympiques au Parc OL. Dans l’enceinte décinoise, tous les yeux seront rivés vers Alexandre Lacazette, qui débarque dans son jardin avec le brassard de capitaine des Bleus.

C’est dans une ambiance plus que détendue que Thierry Henry et Alexandre Lacazette se sont présentés à la presse dimanche dans l’un des hôtels de la Cité internationale. Au milieu de la complicité entre le sélectionneur et son capitaine, ce dernier n’a pu cacher sa joie de revenir à Lyon pour disputer cette demi-finale des Jeux olympiques.

Alexandre Lacazette, vous disputez cette demie à la maison, dans quel état d’esprit êtes-vous ?

Alexandre Lacazette : Je suis très content, j’ai le sourire depuis dimanche matin, le coach me charrie beaucoup sur ça depuis qu’on est arrivé. Je suis vraiment très heureux. Pour moi, c’est un rêve que j’avais mis de côté avec ce qui s’est passé, mais je n’ai pas envie de revenir dessus. Venir jouer à Lyon, avec l’équipe de France, le brassard, c’est réellement fort.

Cette demie au Parc OL est-elle un moyen de complètement refermer la cicatrice de votre histoire avec l’équipe de France ?

J’ai été blessé pendant un moment, mais ça fait aussi un long moment que tout cela appartient au passé également. D’avoir été rappelé pour disputer les Jeux, d’avoir communiqué avec le coach et de vivre ce que je vis depuis le début avec les gars, c’est juste incroyable. Ça fait partie de mon histoire et pour le moment, mon histoire avec l’équipe de France aux JO est juste incroyable.

Vous ne voulez pas revenir dessus, mais y a-t-il un regret de se dire qu’il y a eu de l’extra-sportif dans ces choix ?

Ça, ça ne me regarde pas. Comme je l’ai dit, je retiens que le positif, je suis en demi-finale des Jeux olympiques avec la France et que ce lundi, je la dispute chez moi, à Lyon.

"On ne vise que l'or"

Vous en avez connu des matchs à Décines. À quel rang va rentrer cette demie ? Top 5 ? Top 3 ?

Ce match rentrera dans le top 5 de mes plus grands moments, c’est sûr. Pour ce qui est du top 3, c’est possible aussi. Est-ce que ça dépendra du résultat ? Je vous dirai après la rencontre (sourires).

Vous êtes et resterez le premier buteur au Parc OL. Est-ce devenu votre jardin ?

Quand on a l’habitude de jouer tous les week-ends dans le même stade, on crée forcément quelque chose. Tout le public et l’amour qu’il me donne chaque saison, ça représente quelque chose de très fort, surtout pour nous les attaquants.

Une victoire contre l’Égypte et c’est une médaille assurée dans ces Jeux. Une pression supplémentaire ?

Ça ne rajoute pas de pression parce que depuis le début, on a commencé ces Jeux avec l’ambition de décrocher la médaille d’or. Pour l’avoir, il faut gagner chaque match, donc c’est juste une étape de plus pour aller à Paris et pour réaliser notre rêve.

"Le coach Sage, mes coéquipiers et le staff nous soutiennent"

Si on vous dit de signer dès maintenant pour une médaille d’argent, vous le faites ?

Non parce que je vise la médaille d’or.

Après le nul contre le Torino (0-0), Pierre Sage nous avouait être heureux de vous voir vivre cette expérience extraordinaire. Avez-vous eu des échanges avec lui depuis le début des Jeux ?

Oui, on a parlé au téléphone samedi, il m’a posé des questions sur le match contre l’Argentine parce qu’il a aimé la façon dont on avait défendu. C’est flatteur pour le coach (sourires). Mais oui, on a des échanges avec le coach, les joueurs et les autres membres du staff. Ils me soutiennent et soutiennent l’équipe, donc ça fait plaisir.

Cette équipe est jeune et vous êtes les plus âgés. Y a-t-il eu des difficultés de cohabitation ?

Pour moi, c’est facile parce que, comme je l’ai dit auparavant, tous ces jeunes sont vraiment extraordinaires avec moi, très respectueux. Jean-Philippe (Mateta) peut faire la connexion entre moi et les plus jeunes. Je joue avec des jeunes aussi en club, donc c’est simple pour moi d’avoir ce rôle de grand frère.