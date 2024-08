Thierry Henry et Alexandre Lacazette

Capitaine et leader de l'équipe de France olympique, Alexandre Lacazette tient un rôle clé dans ce jeune groupe. Thierry Henry a évoqué l'apport du Lyonnais dans les moments chauds.

Un match couperet, un vrai. Cela a beau être "seulement" les Jeux olympiques, le quart de finale entre la France et l'Argentine vendredi fut tendu et disputé comme peuvent l'être ces rencontres sur un fil. Mais les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont réussi à se sortir de ce choc face à une formation elle aussi très attendue grâce à un but de Jean-Philippe Mateta (1-0). Les Bleus vivront donc les demi-finales des JO, avec un duel contre l'Égypte lundi à 21 heures.

La précieuse expérience de Lacazette

Théâtre de cette affiche, le Parc OL sera certainement enthousiaste à l'idée d'applaudir le capitaine français et lyonnais, ainsi que ses partenaires. Devant les journalistes présents à Lyon, où la délégation est arrivée ce dimanche, Thierry Henry s'est confié sur le rôle de l'attaquant auprès de ce jeune groupe, notamment lorsque la tension monte. "Alex sait ce que sont les moments durs, lorsqu'il faut faire le dos rond, comme contre l'Argentine. Il peut aller au poteau de corner gagner du temps s'il faut... Ce genre de choses que l'on doit gérer. Pour l'instant, ça fonctionne, on espère que ça va continuer", a-t-il déclaré.

Enfin d'après-midi, à 18 heures, la France s'entraînera une dernière fois à Limonest avant la grande échéance. Les ultimes moments pour travailler, avec au bout, la possibilité de s'assurer une médaille olympique. "On doit encore se plonger dans la vidéo, regarder les points faibles et les points forts adverses, ce que nous avons bien fait et pas bien fait face aux Argentins, même si l'adversaire sera différent. Ensuite, il faudra exécuter cela sur le terrain", a rappelé le sélectionneur.