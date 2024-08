Union Berlin - OL (0-4) : Caqueret heureux de l'apport des entrants

Bien aidé par les entrants, l'OL a dominé l'Union Berlin samedi (0-4). Caqueret a apprécié les prestations des remplaçants.

Un peu secoués par Pierre Sage après la défaite face au Sankt Pauli (1-0), les entrants ont répondu de la meilleure des manières samedi contre l'Union Berlin (0-4). Éléments cruciaux de la remontée lyonnaise en deuxième partie de saison dernière, ils compteront à nouveau beaucoup sur l'exercice 2024-2025. Le capitaine du jour, Maxence Caqueret, était donc très content d'en voir certains s'illustrer.

Rappelons que Corentin Tolisso a été passeur décisif sur le deuxième but rhodanien inscrit par Saïd Benrahma, de même que Mama Baldé sur la quatrième et ultime réalisation. Mais celui qui peut s'estimer le plus heureux ce dimanche n'est autre que Gift Orban. Dans le trou lors de cette préparation, même s'il avait ouvert son compteur face à Chassieu-Décines (7-0), le Nigérian s'est offert un doublé, les deux derniers buts de son équipe, à chaque fois sur une belle inspiration de Lucas Perri.

"De bon augure pour la suite"

Tout le monde, sauf les gardiens, a eu du temps de jeu contre les Berlinois. Au final, un rendu satisfaisant globalement, même si tout fut loin d'être parfait, surtout en première période. "On a fait un bon match dans l’ensemble. Il y a du mieux par rapport à notre dernière sortie (Torino, 0-0), a souligné Caqueret au micro d'OL Play. Physiquement, on était plus en jambes. C’est de bon augure pour la suite. En préparant la partie, on s’était dit qu’on avait besoin de marquer des buts, c’est bon pour la confiance. A nous de travailler encore pour conserver cette dynamique et ne pas en encaisser. Tout l’effectif a été bon. On a vu que les joueurs qui ont commencé ont tout donné pour fatiguer l'adversaire, et ensuite, nos remplaçants ont fait beaucoup de bien."