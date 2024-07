L’OL se contente d’un nul pour la première de Mikautadze (0-0)

À un peu plus de deux semaines de la reprise de la Ligue 1, l’OL a monté d’un cran au niveau de l’adversité avec le Torino. De retour dans un 4-3-3, les Lyonnais n’ont pas forcément été plus fringants dans le jeu.

Il faisait chaud à Bourgoin, très chaud. Pourtant, ce n’est pas le spectacle proposé sur la pelouse de Pierre-Rajon qui a donné des bouffées de chaleurs aux quelques six mille spectateurs ce mercredi soir. Pour son retour en France et dans la région après dix jours de stage en Autriche, l’OL avait choisi de monter le curseur au niveau de la qualité de son adversaire avec le Torino. Ce n’est certes pas un cador de la Serie A qui s’est présenté en Isère, mais avec le 9e du championnat italien, on était quand même en droit de s’attendre à une adversité bien meilleure.

Au sortir des 90 minutes, il y a clairement eu une opposition toute autre que depuis le début de la préparation estivale. Dans ce quatrième match amical pour les deux formations, l’intensité s’est rapprochée d’un vrai match de compétition. L’OL a plutôt bien répondu dans le duel physique, mais n’a pas réussi à se montrer dangereux pour espérer regoûter à la victoire. Après deux victoires et une défaite, les joueurs de Pierre Sage ont goûté au match nul ce mercredi (0-0).

Encore un manque de projection offensive

Après le quasi non-match contre Sankt Pauli il y a une semaine en 3-5-2, l’entraîneur lyonnais avait choisi de revenir à du classique et un système en 4-3-3. Toutefois, pas de trace de Georges Mikautadze sur le front de l’attaque. Le Géorgien, en recherche de rythme encore, a débuté sur le banc avant de faire son entrée à un quart d’heure. Peut-être bien le seul frisson de cette partie côté lyonnais, le natif de Gerland faisant ses débuts avec l’OL sous une ovation du public berjallien. Car à côté de ça, malgré un système que les Lyonnais connaissent sur le bout des doigts, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore eu des difficultés à se montrer dangereux.

Perri s'est montré rassurant

Orban et Benrahma n’ont pratiquement pas pesé et Fofana n’a pas pu faire tout, tout seul. Le Belge, virevoltant, a eu la première opportunité (4e) avant de pousser le portier italien à s’employer en fin de match (86e). Mais ce furent quasiment les seules approches cadrées de l’OL qui retrouvait Pierre-Rajon. Avec encore un manque de projection vers le but adverse, la formation rhodanienne a au moins fait preuve de solidité défensive. Duvan Zapata a bien poussé Perri à deux arrêts (5e, 37e) mais le gardien brésilien a plutôt rassuré. Il n’y a pas eu de turnover chez les portiers comme ce fut le cas lors des trois premiers matchs et Perri s’est illustré avec une parade suivie d’un arrêt sur un corner rentrant (43e).