OL : Sage confirme "Lucas Perri comme numéro 1" cette saison

Après trois matchs à alterner entre Lucas Perri et Anthony Lopes, Pierre Sage a confié les 90 minutes d’OL - Torino au gardien brésilien. Une décision qui acte la passation de pouvoir.

Le débat avait occupé les conférences de presse pendant de longues semaines la saison dernière. Avant la finale de la Coupe de France en mai dernier, la question était de savoir qui de Lucas Perri ou Anthony Lopes allait être le numéro 1 dans le but de l’OL contre le PSG. Entre un portier titulaire en Ligue 1 et l’autre qui avait joué les trois derniers tours de Coupe de France après son arrivée, il y avait forcément de quoi se triturer le cerveau chez les suiveurs et même pour Pierre Sage. En confiant les clés du camion à Perri à Lille, l’entraîneur lyonnais avait envoyé un signal fort. Toutefois, les matchs amicaux de cet été avaient pu créer un certain doute. Alors que l’avenir de Lopes est plus qu’incertain entre Rhône et Saône, le Portugais avait pourtant profité des trois premiers matchs pour jouer un mi-temps à chaque fois.

Quel avenir pour Lopes désormais ?

À l’heure où Lucas Perri était attendu comme un gardien titulaire clair et net, cette alternance avait pu soulever des questions. Il n’en est plus question à présent : l’ancien de Botafogo sera bien le gardien titulaire de l’OL à compter de la reprise de la Ligue 1 à Rennes mi-août. Ce mercredi, Perri a disputé les 90 minutes du nul contre le Torino (0-0), se mettant en évidence avec trois beaux arrêts. Ce choix de faire jouer l’intégralité de la rencontre à un seul portier, Pierre Sage l’a assumé après la rencontre et nous a confié que "cette décision acte le fait que Lucas (Perri) sera le numéro 1 désormais."

On savait qu’une page allait se tourner pour Anthony Lopes, elle est dorénavant officielle. Reste désormais à savoir quelle va être la posture de l’enfant du club… Rester comme numéro 2 jusqu’à la fin de son contrat en juin 2025 ? Ou mettre les voiles dans le dernier mois de mercatique qu’il reste ?