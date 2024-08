Après avoir tenté deux schémas tactiques en Autriche, Pierre Sage a profité du retour à Lyon pour revenir au 4-3-3. L’entraîneur de l’OL était plutôt satisfait du visage montré contre le Torino.

Pierre Sage, êtes-vous satisfait du contenu de l’OL contre le Torino (0-0) ?

Pierre Sage : Oui, sur l’ensemble du contenu. On a 60 % du match qui est intéressant. Ça représente assez bien comment on veut jouer et comment on va jouer cette saison. Mais quand on sera capable de le faire avec encore plus de vitesse et plus de durée dans le match, on aura un fond de jeu intéressant. Le retour au 4-1-4-1 (ou 4-3-3) a demandé une certaine digestion. Quand on a eu le ballon, les repères étaient d’un meilleur niveau qu’avec les autres systèmes. Les autres systèmes nous ont permis d’avoir des cartes dans la manche pour parer aux éventuelles arrivées et aux possibles départs du mercato. On n’est pas sur une solution unique, mais on revient sur des choses que l’on maîtrise mieux pour gagner de la confiance.

Vous parlez de vitesse. C’est avant tout dans les transmissions pour se projeter plus facilement ?

La vitesse dans la transmission, dans la prise d’information et de décision. Notre première mi-temps était sur un rythme pas assez élevé selon moi. On a bizarrement été capable de l’élever dans la deuxième mi-temps avec cette volonté d’attaquer. On a une équipe qui sera plus à l’aise quand elle attaquera que lorsqu’il faudra qu’elle défende. L’énergie est d’ailleurs beaucoup plus positive quand elle attaque que quand elle défend (sourires).

"Arriver à Rennes avec le maximum de convictions"

L’OL est-il sur la bonne voie au niveau physique et athlétique ?

On n’est pas au bout, il reste deux matches de préparation. Mais on a pas mal de joueurs qui ont enchaîné 90 minutes et qui ont un niveau de jeu avec de l’exigence jusqu’au bout alors que nos adversaires font des changements. C’est positif. Maintenant, pour Rennes, je veux 16 à 17 joueurs capables de tenir le rythme et on fera les choix qui s’imposent.

Après ce stage en Autriche et ces quatre amicaux, comment jugez-vous cettae préparation ?

J’ai dit aux joueurs qu’on lançait notre saison aujourd’hui avec un vrai match contre une équipe intéressante devant une grande partie de notre public. Cela a permis de se reconnecter avec eux, avec le jeu. Notre saison est lancée, notre match à Berlin samedi sera appréhendé de la même manière et ensuite contre Arsenal, on essayera de progresser dans notre jeu collectif pour être performant et arriver à Rennes avec le maximum de convictions.