Le match entre Arsenal et l'OL affiche complet

Le 11 août prochain, l'OL ira défier Arsenal à l'Emirates Stadium. Un match qui se disputera à guichets fermés du côté de Londres.

Un véritable test avant la reprise de la Ligue 1. Cet été, l'Olympique lyonnais terminera sa préparation par un énorme rendez-vous face à Arsenal. Le 11 août prochain, Pierre Sage et ses troupes iront à Londres, du côté de l'Emirates Stadium, pour affronter les Gunners, deuxièmes de Premier League la saison dernière.

Ce sixième duel pour les Rhodaniens sera un moment important, car à une semaine du retour de la Ligue 1 par un déplacement à Rennes, ils devraient nous donner des indications sur le début de l'exercice 2024-2025. Le coup d'envoi de l'affiche est prévu pour 15 heures et il aura lieu devant un stade plein. En effet, l'enceinte londonienne est annoncée à guichets fermés. Les 60.000 places mises en vente ont donc trouvé preneur pour cette partie.

Seul match pour l'instant à guichets fermés pour les Gunners

Durant la présaison, les hommes de Mikel Arteta joueront cinq matchs, dont celui comptant pour l'Emirates Cup, une compétition honorifique qui, cette année, mettra aux prises les formations anglaise et lyonnaise. Elle est pour l'instant la seule rencontre estivale d'Arsenal à afficher complet. Il faut tout de même préciser qu'il en accueillera seulement deux, en plus de celle face au Bayer Leverkusen. Les autres (Bournemouth, Manchester United et Liverpool) auront lieu aux États-Unis.