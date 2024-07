Logo de la Fédération Française de football (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Samedi, l'équipe de France féminine U19 a chuté contre l'Angleterre (1-0). Deux joueuses de l'OL ont participé à ce match.

Elles étaient deux joueuses de l'OL à entamer la rencontre face à l'Angleterre dans le 11. Samedi, Charline Coutel et Julie Swierot étaient alignées dans l'entrejeu lors du troisième match des Françaises de la phase de poules de l'Euro U19. Une affiche qui n'a pas tourné dans le sens espéré pour les protégées de Philippe Joly.

En effet, ce sont les Anglaises qui ont assez logiquement pris le meilleur sur leurs vis-à-vis, même si pour cela, elles ont dû attendre la 78e mi-temps et le but de Poppy Pritchard (Manchester City). Unique réalisation de la rencontre, elle offre la première place du groupe aux Britanniques. Avec sept points, elles devancent les Bleuettes, qui en comptent six. Rappelons qu'elles avaient auparavant signé un parcours sans faute, dominant la Serbie (3-1) puis la Lituanie (6-0).

La France connaîtra son adversaire ce dimanche

Une deuxième place au goût amer donc pour la France, qui n'était qu'à quelques minutes de la valider, et donc potentiellement d'éviter la meilleure équipe de l'autre poule. Elles connaîtront le nom de leur futur adversaire en demi-finales ce dimanche, à l'issue du duel entre l'Allemagne (première) et l'Espagne (quatrième), ainsi que celui entre les Pays-Bas (deuxième) et Irlande (troisième).

Contre l'Angleterre, les deux autres Fenottes, Féerine Belhadj, la capitaine habituelle, et Wassa Sangaré, sont restées sur le banc. Au cours de la phase finale, elles devraient retrouver le rôle de titulaire qu'elles avaient jusqu'ici. Cette affiche aura lieu le mercredi 24 juillet.