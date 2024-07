OL : samedi, c'était activité tir à l'arc pour les joueurs

Après leur rencontre amicale de vendredi face au WSG Tirol (2-3), les joueurs de l'OL ont eu une journée moins éprouvante samedi. Ils se sont essayés au tir à l'arc, avec plus de succès pour la jeunesse.

Un peu de repos samedi pour les joueurs de l'Olympique lyonnais. Samedi, au lendemain de leur victoire face au WSG Tirol lors de leur deuxième match amical (2-3), les hommes de Pierre Sage ont pu souffler. Toujours en stage en Autriche, avec une autre rencontre face à St. Pauli au programme mercredi, ils n'ont pas eu d'entraînement pour la première fois depuis dimanche dernier.

La semaine tyrolienne a été intense pour le groupe, avec deux séances par jour, puis ce duel pour conclure le premier bloc de travail. Le 20 juillet, ils ont pu couper un peu, avec une activité plus ludique au menu. En effet, les 23 footballeurs présents ont pratiqué le tir à l'arc l'après-midi.

Du chambrage et du rire

Un moment qui a donné lieu à du chambrage, des rires, à quelques jolis coups et à une victoire des plus jeunes dans le concours organisé ensuite. Après ces instants de décompression, les Rhodaniens vont reprendre leur quotidien de footballeurs, avec en ligne de mire le troisième test de la préparation dans trois jours. Néanmoins, et comme l'a expliqué l'entraîneur, l'intensité va être rééquilibrée désormais entre les séances et les parties, dans l'optique de monter en puissance dans le jeu.