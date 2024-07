Corentin Tolisso lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Opposé au WSG Tirol (D1 autrichienne) ce vendredi, l'OL a remporté son deuxième match amical. Un doublé de Tolisso et un but de Caqueret ont offert la victoire aux Lyonnais (2-3).

Pour ce deuxième match de préparation, Pierre Sage avait choisi de basculer son équipe en 4-4-2. Contre le WSG Tirol, l’objectif était avant tout de travailler les automatismes, se familiariser avec ce schéma et monter en puissance sur le plan physique. Parmi les enseignements de la première période, gagnée 2 à 0 par l’OL grâce à un doublé de Corentin Tolisso (29e sur corner et 37e d’une belle frappe en lucarne), il y a tout d’abord ces innombrables pertes de balle près de la surface.

Cela n’a pas porté préjudice aux Lyonnais, même Lucas Perri a dû s’employer sur quelques situations, notamment à la 22e minute lorsqu’il a gagné son duel avec l’attaquant adverse. Pas encore au point défensivement, particulièrement sur les transitions, les coéquipiers de Saïd Benrahma ont aussi eu du mal à combiner offensivement. Il y a eu du mieux sur la fin des 45 premières minutes, de quoi finir globalement sur une bonne note avant de laisser la place à dix nouveaux joueurs.

L'OL en difficulté défensivement

Avec un 11 pratiquement renouvelé, hormis Moussa Niakhaté, passé latéral gauche, les Rhodaniens ont commis les mêmes erreurs. Un ballon égaré devant les 16 mètres 50 a conduit au coup franc direct pour la réduction du score des Autrichiens (1-2, 48e). Anthony Lopes a également été sollicité cinq minutes plus tard sur une tête (53e). Du déchet pour entamer le second acte, avant que les pensionnaires de Ligue 1 ne rentrent dans leur rencontre, rééquilibrant les débats, à l’image des opportunités pour Mama Baldé (59e), Mahamadou Diawara (68), Romain Perret (83e) et des accélérations de Malick Fofana.

Néanmoins, ce sont les Tyroliens qui ont profité de l'apathie de l’arrière-garde adverse pour égaliser à la 69e minute, avant que dans la foulée, Maxence Caqueret ne redonne l’avantage à sa formation en faisant preuve de sang-froid (2-3, 71e). Lopes a réalisé le bon arrêt sur une volée au deuxième poteau (83e), la dernière frayeur de la partie.

Prochain test, mercredi face à St. Pauli

Dans des conditions climatiques difficiles (vent, pluie), l'OL a tout de même remporté sa deuxième sortie de la présaison après celle face à Chassieu-Décines (7-0). Il est bien sûr encore trop tôt pour en tirer de véritables leçons, mais on note tout de même la volonté du staff de travailler le 4-4-2, et dans ce système, on remarque encore une très grande marge de progression. Après cette affiche, les Lyonnais resteront encore quelques jours dans la région Innsbruck, avec au menu des entraînements, puis un troisième duel programmé mercredi 24 juillet face à St. Pauli (18 heures).

Le 1er 11 de l'OL face au WSG Tirol : Perri - Mata, Niakhaté, Adryelson, Abner - El Djebali, Matic, Tolisso (C), Benrahma - Orban, Molebé

Le 2e 11 de l'OL : Lopes - Niakhaté, Caleta-Car, O'Brien, Maitland-Niles - Baldé, Diawara, Caqueret (C), Fofana - Lepenant, Perret