Euro U17 : la France de Himbert (OL) et le Portugal se neutralisent

Jeudi, l’attaquant de l’OL Rémi Himbert et les Bleuets ont été tenus en échec par le Portugal lors de leur deuxième match de l’Euro U17. Malgré ce score nul et vierge, la France reste deuxième de sa poule.

Lors de leur premier match de poule de l’Euro U17 face à l’Allemagne, les Bleuets de Lionel Rouxel avaient impressionné. Emmenés notamment par l’attaquant de l’OL Rémi Himbert, passeur décisif sur le premier but, les Français s’étaient imposés 3-0. Une performance qu’ils n’ont pas su rééditer face au Portugal jeudi soir. Les deux nations se sont neutralisées à Tirana, en Albanie, pays organisateur de la compétition. Rémi Himbert a lui joué 72 minutes, avant de laisser sa place au milieu de terrain nantais Sanah Camara.

Une rencontre marquée surtout par l’inefficacité des Tricolores (14 tirs, 5 cadrés, 0 but) et un défi physique qui leur a fait défaut (3 cartons jaunes, 0 pour le Portugal). Résultat, un score nul et vierge (0-0) qui n’arrange pas vraiment les deux formations. Puisqu’elles ont vu l’Allemagne revenir quasiment à leur hauteur, un peu plus tôt dans la soirée.

Assurer face à l’Albanie pour une place en demi-finale

Malgré le petit point qui sépare la Mannschaft (3ᵉ) des Bleuets (2ᵉ), ce sont bel et bien ces derniers qui auront leur destin en main lors de la dernière journée de phase de poule. D’autant plus qu’ils affronteront l’équipe la plus fébrile de leur poule, l’Albanie. Une formation qui a encaissé 8 buts, sans en inscrire un seul, depuis le début du tournoi (deux défaites 4-0). Rendez-vous donc ce dimanche (25/05, 20h30) pour connaître le sort de l’équipe de France dans ce tournoi européen.